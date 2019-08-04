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سقوط مقاتلة إيرانية في بوشهر ومصرع قائدها

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
مقاتلة إيرانية
مقاتلة إيرانية
أعلن حاكم مقاطعة تنجستان في محافظة بوشهر جنوب البلاد، اليوم الأحد، سقوط طائرة مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن حاكم المقاطعة أوضح أن تحطم الطائرة ناتج عن عطل فني، مضيفا أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة، وأن كلاهما بصحة جيدة. وأفادت "إرنا" أن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وكانت إيران شهدت في مايو الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.
وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية". وقالت: إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني عقب إقلاعها من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية". وأضافت الوكالة أن "طيار
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