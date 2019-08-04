جريمة

حبس شقيقين بسبب علاقة جنسية مع فتاة بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
تعبيرية
تعبيرية
تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من إلقاء القبض على شقيقين وصديقهما استدرجوا فتاة قاصرًا إلى شقة "الثالث"، وقام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار أشرف الجيلاتين، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن واقعة التعدي. تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من "ش. ا. م"، 38 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "هـ"، 15 سنة، طالبة (المعتدى عليها).
وأفاد البلاغ قيام كل من "ح. ح- 16 سنة- عجلاتى" وشقيقه "ا- 21 سنة- عجلاتى" و"ع. ح- 27 سنة- ميكانيكى" باستدراج الفتاة واصطحابها للشقة سكن الأخير وقيام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج، وقيام الثاني بفض غشاء بكارتها. تم إخطار مدير أمن القليوبية، وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم  من
اقرأ المزيد
غرق

حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.
امرأة-تحمل-سكين

متى يُعفى المريض العقلي من جرائمه؟ القانون يجيب

وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب المواطن الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها -في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية- إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تعاقبه بحكم مخفف.
اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية (1)

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث. وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة. كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

بعلم ورضا الأب.. مفاجأة في تحقيقات حمل طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل شاب؛ بعد براءته من اتهامه بمعاشرة شقيقته الطفلة بنت الـ 16 ربيعًا، والتسبب في حملها جنينًا؛ بعدما تبين أن وراء الواقعة رجلا تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، تزوج الفتاة برضا وعلم والدها، حيث تقدم الزوج بما يفيد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه هو ووالد الطفلة، ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة بالرضا، واشتراك والدها في تسهيل زواج طفلته قبل بلوغها السن القانونية للزواج، وعرض الصغيرة على لجنة من الطب الشرعي.
القبض-على-متهم

ضبط شاب عاشر شقيقته الطفلة وحملت منه بالشرقية

تجرد شاب في التاسعة عشرة من عمره، من آدميته وتناسى رابط الحياة والدم الذي يربطه بشقيقته الطفلة، التي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تعدى جنسيا عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها جنينا في شهره السابع، وذلك داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بينما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org