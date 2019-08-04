حبس شقيقين بسبب علاقة جنسية مع فتاة بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

تعبيرية

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من إلقاء القبض على شقيقين وصديقهما استدرجوا فتاة قاصرًا إلى شقة "الثالث"، وقام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار أشرف الجيلاتين، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن واقعة التعدي. تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من "ش. ا. م"، 38 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "هـ"، 15 سنة، طالبة (المعتدى عليها).

وأفاد البلاغ قيام كل من "ح. ح- 16 سنة- عجلاتى" وشقيقه "ا- 21 سنة- عجلاتى" و"ع. ح- 27 سنة- ميكانيكى" باستدراج الفتاة واصطحابها للشقة سكن الأخير وقيام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج، وقيام الثاني بفض غشاء بكارتها. تم إخطار مدير أمن القليوبية، وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم من