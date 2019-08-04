الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

أحمد حلمي ومنة شلبي

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".

وتدور أحداث فيلم "خيال مآتة" في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته كل من "منة شلبى، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة"، وآخرون، وهو من إخراج خالد مرعي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال. ويجسد أحمد حلمي خلال "خيال مآتة" شخصية جديدة ومختلفة تماما، إذ يظهر في فترتين مختلفتين من عمره،