إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

حادث سيارة- أرشيفية

نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.

استقبل مستشفى الجوي المجني عليه "م. ع" وتبين مصرعه قبل دخول المستشفى، نتيجة إصابات متعددة تنوعت بين نزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء جسده، وبالانتقال إلى محل البلاغ الذى نقلت سيارة الإسعاف المجني عليه منه، تبين أن قائد سيارة ملاكي، وهو لاعب سابق فى نادي الزمالك، صدم المجني عليه، فتم ضبط اللاعب وتحرير



استقبل مستشفى الجوي المجني عليه "م. ع" وتبين مصرعه قبل دخول المستشفى، نتيجة إصابات متعددة تنوعت بين نزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء جسده، وبالانتقال إلى محل البلاغ الذى نقلت سيارة الإسعاف المجني عليه منه، تبين أن قائد سيارة ملاكي، وهو لاعب سابق فى نادي الزمالك، صدم المجني عليه، فتم ضبط اللاعب وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق.



وبعد مباشرة التحقيقات واستلام تحريات أمنية بشأن الحادث، قررت نيابة القاهرة الجديدة، تحت إشراف المستشار خالد التليتي، إخلاء سبيل اللاعب الشهير بضمان محل إقامته، مؤقتا على ذمة التحقيق معه بتهمة دهس شاب أسفل سيارته، ما أدى إلى وفاته في التجمع الخامس.







