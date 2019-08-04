جريمة

إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
حادث سيارة- أرشيفية
حادث سيارة- أرشيفية
نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.
استقبل مستشفى الجوي المجني عليه "م. ع" وتبين مصرعه قبل دخول المستشفى، نتيجة إصابات متعددة تنوعت بين نزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء جسده، وبالانتقال إلى محل البلاغ الذى نقلت سيارة الإسعاف المجني عليه منه، تبين أن قائد سيارة ملاكي، وهو لاعب سابق فى نادي الزمالك، صدم المجني عليه، فتم ضبط اللاعب وتحرير
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حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
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حبس شقيقين بسبب علاقة جنسية مع فتاة بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من إلقاء القبض على شقيقين وصديقهما استدرجوا فتاة قاصرًا إلى شقة "الثالث"، وقام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار أشرف الجيلاتين، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن واقعة التعدي. تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من "ش. ا. م"، 38 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "هـ"، 15 سنة، طالبة (المعتدى عليها).
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متى يُعفى المريض العقلي من جرائمه؟ القانون يجيب

وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب المواطن الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها -في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية- إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تعاقبه بحكم مخفف.
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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث. وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة. كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع وإصابة 14 شخصا بانقلاب سيارة على الصحراوي

شهدت منطقة الكيلو 87 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، انقلاب سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية محملة بعمال زراعيين، مما أسفر عن مصرع أحدهم فى الحال وإصابة 13 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص الأولى انفجار أحد إطارات السيارة نصف النقل، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وعجزه عن إيقافها بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب فى انقلاب السيارة.
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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
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إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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