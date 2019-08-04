حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

تحرير:علاء النجار ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تعبيرية

لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بناحية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية. انتقل اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، برفقة قوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين من تحريات العقيد مروان الحسيني، رئيس مباحث