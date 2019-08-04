جريمة

حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

تحرير:علاء النجار ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
تعبيرية
تعبيرية
لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بناحية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.  انتقل اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، برفقة قوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين من تحريات العقيد مروان الحسيني، رئيس مباحث
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إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.
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حبس شقيقين بسبب علاقة جنسية مع فتاة بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من إلقاء القبض على شقيقين وصديقهما استدرجوا فتاة قاصرًا إلى شقة "الثالث"، وقام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار أشرف الجيلاتين، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن واقعة التعدي. تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من "ش. ا. م"، 38 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "هـ"، 15 سنة، طالبة (المعتدى عليها).
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متى يُعفى المريض العقلي من جرائمه؟ القانون يجيب

وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب المواطن الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها -في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية- إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تعاقبه بحكم مخفف.
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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث. وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة. كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة (3)

مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسوان بعد 25 عامًا

تجددت خلافات ثأرية قديمة تعود لأكثر من 25 عامًا، اليوم الخميس، بين عائلتي زيدان والقدر بقرية سبيل النظارة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، حيث لقى شخص من عائلة "زيدان" يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه بطلق نارى أطلقه عليه أحد أفراد عائلة "القدر"، أخذا بالثأر. على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وفرضت طوقا أمنيا داخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
غرق

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

التحقيق في انهيار شونة ومصرع عامل في الإسكندرية

أكد اللواء هشام كمال رئيس حي غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه يتم التحقيق في واقعة انهيار جدار من شونة بالعقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من شارع أبو بكر الصديق كوم الشقافة، الكائنة بنطاق حي غرب. وأكد رئيس الحي، أن التحقيقات أثبتت أن العقار عبارة عن "شونة مكابس القطن ملك البنك الأهلى وبنك مصر"، وأن الحادث أسفر عن مصرع عامل يدعى "أحمد عبد العزيز محمد"، يبلغ من العمر 48 عام وهو أحد العمال القائمين بالأعمال داخل العقار وتصادف وجوده أثناء الانهيار.
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