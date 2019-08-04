إيفرا عن عنصرية سواريز: لا أكرهه ولكني أردت لكمه

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

لويس سواريز

قال اللاعب الفرنسي السابق باتريس إيفرا إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه لويس سواريز، إلا أنه أراد لكمه في عام 2011 بسبب العنصرية في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الأنفيلد في ذلك العام، وحينها تم إيقاف سواريز 8 مباريات وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني، وعندما التقيا بعدها في 2012 رفض سواريز مصافحة إيفرا قبل المباراة، وعن ذلك قال إيفرا: "لا أعلم ما إذا كان سواريز عنصريا، لا أعرف أسرته، لا أعرف خلفيته، ولكن العنصرية منتشرة بشدة في السنوات الأخيرة، وحينها طالبت بعدم معاقبته لعدم معرفتي ما إذا كان عنصريا أم لا، ولكنه استخدم كلمات عنصرية".

وأضاف إيفرا: "لا أكره سواريز، لم يسبق أن كرهته، أردت لكمه في ذلك التوقيت، ولكن من المستحيل بالنسبة لي أن أكره أي شخص، لا أحمل الكره في قلبي، يمكن أن أتفاعل ولكن الكره كلمة قوية للغاية بالنسبة لي، وعندما طلب مني وضع تشكيل الأحلام بالنسبة لي، وضعت اسم سواريز". وتابع الفرنسي: "أحب إنجلترا وعشت بها سنوات

وأضاف إيفرا: "لا أكره سواريز، لم يسبق أن كرهته، أردت لكمه في ذلك التوقيت، ولكن من المستحيل بالنسبة لي أن أكره أي شخص، لا أحمل الكره في قلبي، يمكن أن أتفاعل ولكن الكره كلمة قوية للغاية بالنسبة لي، وعندما طلب مني وضع تشكيل الأحلام بالنسبة لي، وضعت اسم سواريز".



وتابع الفرنسي: "أحب إنجلترا وعشت بها سنوات كثيرة، ولا أستطيع ادعاء أن الشعب الإنجليزي عنصري وكذلك الحال في إيطاليا، ولكن عندما يأتون إلى الملاعب يتحولون إلى حيوانات، فهم يستخدمون كل شيء للتأكد من مرورك بيوم سيئ".



وأضاف: "هل يمكن تسمية ذلك عنصرية؟ لا أعرف، هناك طرق مختلفة لإيذاء لاعب، ولا أعرف لماذا يختار البعض التعرض لأصله أو لونه، ولا أرى أن اللاعبين يجب أن يتصدوا لذلك، بل الدوريات، فإذا ظلت الدوريات توافق على ذلك ستحدث أمور سيئة في المستقبل".