الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشقيق الأصغر لجمال الغول، وهو محمد علي الغول منتصف الأسبوع الماضي، رغم تواجده في البيت بقرار "الحبس البيتي" منذ شهرين. واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قسم (20) في معتقل "عوفر"، وأجرت تفتيشات وعمليات تخريب داخل غرف الأسرى، وأبلغت