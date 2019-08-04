رياضة

إيمانويل مديرًا فنيًّا لنادي ألميريا الإسباني

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
بيدرو إيمانويل
بيدرو إيمانويل
أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مديرا فنيا للفريق خلفًا لأوسكار فيرنانديز، وجاء ذلك بعدما أنهى النادي الإسباني، تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: «أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق».
وكانت المؤشرات تؤكد تغيير الطاقم الفني للفريق بقيادة أوسكار فيرنانديز، والذي تمت إقالته بعد شهر ونصف الشهر فقط من تولي مهمة تدريب ألميريا. بيدرو إيمانويل صاحب الـ44 عامًا، سبق له تدريب فريق التعاون السعودي الموسم الماضي، وتدريب أستوريل البرتغالي وأبولون ليماسول القبرصي وكمدرب مساعد في بورتو. وقبل
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إيفرا عن عنصرية سواريز: لا أكرهه ولكني أردت لكمه

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بالمصاحف والورود.. صبحي يستقبل منتخب اليد للشباب

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بعثة المنتخب المصرى لكرة اليد للشباب، الذى حل فى المركز الثالث محققا برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت في إسبانيا، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 31 - 24 بعد مشوار طويل وشاق للغاية. وحرص وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة المنتخب بالورود فى مطار القاهرة الدولى، فيما قام رئيس اللجنة الأوليمبية بمنح أعضاء البعثة مناللاعبين والجهاز الفنى مصاحف هدية تذكارية نظير ما قدموه من جهد خلال البطولة.
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