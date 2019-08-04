إيمانويل مديرًا فنيًّا لنادي ألميريا الإسباني

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

بيدرو إيمانويل

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مديرا فنيا للفريق خلفًا لأوسكار فيرنانديز، وجاء ذلك بعدما أنهى النادي الإسباني، تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: «أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق».

وكانت المؤشرات تؤكد تغيير الطاقم الفني للفريق بقيادة أوسكار فيرنانديز، والذي تمت إقالته بعد شهر ونصف الشهر فقط من تولي مهمة تدريب ألميريا. بيدرو إيمانويل صاحب الـ44 عامًا، سبق له تدريب فريق التعاون السعودي الموسم الماضي، وتدريب أستوريل البرتغالي وأبولون ليماسول القبرصي وكمدرب مساعد في بورتو. وقبل

وكانت المؤشرات تؤكد تغيير الطاقم الفني للفريق بقيادة أوسكار فيرنانديز، والذي تمت إقالته بعد شهر ونصف الشهر فقط من تولي مهمة تدريب ألميريا.



بيدرو إيمانويل صاحب الـ44 عامًا، سبق له تدريب فريق التعاون السعودي الموسم الماضي، وتدريب أستوريل البرتغالي وأبولون ليماسول القبرصي وكمدرب مساعد في بورتو.



وقبل أيام استحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم تنفيذ عملية الشراء، مساء الجمعة، مع ألفونسو جارسيا جابارون المالك القديم للنادي.



وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن صفقة انتقال ملكية نادي ألميريا إلى آل الشيخ تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 27 مليون يورو، وهي القيمة التي تشمل الديون المتراكمة على النادي.



