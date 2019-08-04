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«ويرلبول» تعزز استثماراتها في مصر بطرح منتجات جديدة

بالتعاون مع شركة مصر للتجارة والاستثمار، ويرلبول تحقق بداية قوية لها في سوق الأجهزة المنزلية في مصر من خلال طرح مجموعتها الجديدة W Collection
تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
ويرلبول
ويرلبول
طرحت ويرلبول المتخصصة عالميا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، مجموعة W Collection، وذلك تأكيدا على أهمية مصر كسوق استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تتويجا لدخول ويرلبول إلى قطاع الأجهزة المنزلية الراقية في مصر من خلال طرح باقة أجهزتها الجديدة، وحرصا منها على تعزيز وترسيخ شراكتها الدائمة مع شركة مصر للتجارة والاستثمار، موزعا رائدا في الدولة، قامت ويرلبول بتوسيع عروض ومزايا منتجاتها في مصر لتشمل الأفران المدمجة وأجهزة المايكروويف ومواقد الطهي في مجموعتها المتميزة W Collection.
وقال محمد اليسير، المدير العام الإقليمي لشركة ويرلبول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، "نحن ندرك أهمية السوق المصرية، ونفخر بأن نطرح فيها اليوم أحدث أجهزتنا المنزلية الراقية المنضوية تحت مظلة مجموعة W Collection من ويرلبول التي حظيت بتقدير دولي واسع نظرا لتميزها من حيث التصميم والأداء. ويشكل هذا الطرح
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دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
فايبر مصر تتعاون مع اورانج مارين والمصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحرية (4)

تعاون بين فايبر مصر واورانج مارين والمصرية للاتصالات في الكابلات البحرية

في ثاني شراكاتها الاستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "اورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وإفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة، ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة فايبر مصر.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
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