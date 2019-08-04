«ويرلبول» تعزز استثماراتها في مصر بطرح منتجات جديدة

بالتعاون مع شركة مصر للتجارة والاستثمار، ويرلبول تحقق بداية قوية لها في سوق الأجهزة المنزلية في مصر من خلال طرح مجموعتها الجديدة W Collection
طرحت ويرلبول المتخصصة عالميا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، مجموعة W Collection، وذلك تأكيدا على أهمية مصر كسوق استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تتويجا لدخول ويرلبول إلى قطاع الأجهزة المنزلية الراقية في مصر من خلال طرح باقة أجهزتها الجديدة، وحرصا منها على تعزيز وترسيخ شراكتها الدائمة مع شركة مصر للتجارة والاستثمار، موزعا رائدا في الدولة، قامت ويرلبول بتوسيع عروض ومزايا منتجاتها في مصر لتشمل الأفران المدمجة وأجهزة المايكروويف ومواقد الطهي في مجموعتها المتميزة W Collection.
وقال محمد اليسير، المدير العام الإقليمي لشركة ويرلبول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، "نحن ندرك أهمية السوق المصرية، ونفخر بأن نطرح فيها اليوم أحدث أجهزتنا المنزلية الراقية المنضوية تحت مظلة مجموعة W Collection من ويرلبول التي حظيت بتقدير دولي واسع نظرا لتميزها من حيث التصميم والأداء.
ويشكل هذا الطرح
وقال محمد اليسير، المدير العام الإقليمي لشركة ويرلبول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، "نحن ندرك أهمية السوق المصرية، ونفخر بأن نطرح فيها اليوم أحدث أجهزتنا المنزلية الراقية المنضوية تحت مظلة مجموعة W Collection من ويرلبول التي حظيت بتقدير دولي واسع نظرا لتميزها من حيث التصميم والأداء.
ويشكل هذا الطرح اليوم إنجازا قياسيا جديدا لهذه المجموعة المتميزة التي تم طرحها مسبقا في عدد من الأسواق الرئيسية في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.
ونحن على ثقة بأننا من خلال تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي -شركة مصر للتجارة والاستثمار- سنتمكن من الدخول إلى كل منزل في مصر وسنقدم أفضل المنافع والمزايا التي تنطوي عليها علامتنا التجارية ويرلبول، وبالتطلع إلى الأمام أتمنى أن نتمكن من توسيع باقة منتجاتنا المصنفة على المستوى العالمي لنساهم معا في إحداث فرق إيجابي كبير في حياة المستهلكين في مصر".
وفي إطار حدث ويرلبول، تم كشف النقاب عن باقة من أجهزة المطبخ الأكثر تطورا والمدعومة بأحدث الابتكارات الرائدة في فئتها، إلى جانب تكنولوجيا 6TH SENSE من ويرلبول، ويأتي تصميم مجموعة W Collection لإحداث نقلة نوعية حاسمة في تجربة المستهلكين، وذلك من خلال تكريس البساطة والسهولة والمرونة في حياتهم اليومية.
وقال أشرف عمران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتجارة والاستثمار القابضة: "تعد شراكة MTI مع Whirlpool ذات طبيعة استراتيجية ويتضح من التطورات الأخيرة أن كلا من MTI وWhirlpool يرى إمكانات هائلة في السوق المصرية. لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في النظام الصناعي لدينا ونعمل معا على تقديم أحدث تقنيات الحياة العصرية لعملائنا".
تشمل عروض ويرلبول في مصر أيضا طرح باقة كاملة من غسالات الصحون والثلاجات وأجهزة المايكروويف والأفران والغسالات ذات التعبئة الأمامية والتعبئة العلوية. وتجدر الإشارة إلى أن الغسالات ذات التعبئة العلوية يتم تجميعها حاليا من قبل شركة مصر للتجارة والاستثمار في مصر علما بأنه كان قد تم تدشين خط الإنتاج المذكور في مارس 2019.
الأفران المدمجة من مجموعة W COLLECTION
تتيح هذه الأفران مزيجا متناغما من الأناقة والمرونة وسهولة الاستخدام. فهي توفر قدرات تحكم ذكية واستثنائية وكذلك تجربة طهي موجهة ببراعة فائقة عبر شاشة "TFT MySmartDisplay" قياس 4.5 بوصة.
أجهزة المايكروويف المدمجة من W Collection
إن أجهزة المايكروويف المدمجة المتميزة بتصميمها الانسيابي والجمالي الأخاذ، تتوافق وتنسجم مع الأفران المدمجة الجديدة من مجموعة "W Collection" من حيث الأداء وسهولة التحكم بها والتفاعل معها. كما أنها مزودة بلوحة تحكم من نوع MySmartDisplay لإتاحة تجربة طهي متطورة بسهولة غير مسبوقة.
وتتيح الخصائص الفريدة المدمجة، من أمثال Crisp وCrispFry، إمكانية استخدام هذا المايكروويف المبتكر لخبز أو قلي المأكولات من دون زيت إضافي.
مواقد الطهي المدمجة من W COLLECTION
تتميز مواقد الطهي المشغلة بالغاز بطلائها الحصري من نوع iXelium الذي يمنحها إطلالة متألقة، فهو عملي للغاية وسهل التنظيف أيضا. كما أن هذه المواقد مجهزة بنظامPreciseFlame، وهو نظام اللهب العمودي عالي الكفاءة الذي يضمن كفاءة عالية في الأداء ويستهلك غازا أقل بنسبة 22%، وهناك أيضا خاصية FlexiFlame، وهو موقد مزدوج بقوة 5 كيلوواط يوفر مستويين من اللهب الموجه.
ستتوفر منتجات مجموعة W Collection الجديدة في السوق ابتداءً من أغسطس في كل محلات التوزيع في مصر.