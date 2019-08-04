«ويرلبول» تعزز استثماراتها في مصر بطرح منتجات جديدة

بالتعاون مع شركة مصر للتجارة والاستثمار، ويرلبول تحقق بداية قوية لها في سوق الأجهزة المنزلية في مصر من خلال طرح مجموعتها الجديدة W Collection

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

ويرلبول

طرحت ويرلبول المتخصصة عالميا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، مجموعة W Collection، وذلك تأكيدا على أهمية مصر كسوق استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تتويجا لدخول ويرلبول إلى قطاع الأجهزة المنزلية الراقية في مصر من خلال طرح باقة أجهزتها الجديدة، وحرصا منها على تعزيز وترسيخ شراكتها الدائمة مع شركة مصر للتجارة والاستثمار، موزعا رائدا في الدولة، قامت ويرلبول بتوسيع عروض ومزايا منتجاتها في مصر لتشمل الأفران المدمجة وأجهزة المايكروويف ومواقد الطهي في مجموعتها المتميزة W Collection.

وقال محمد اليسير، المدير العام الإقليمي لشركة ويرلبول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، "نحن ندرك أهمية السوق المصرية، ونفخر بأن نطرح فيها اليوم أحدث أجهزتنا المنزلية الراقية المنضوية تحت مظلة مجموعة W Collection من ويرلبول التي حظيت بتقدير دولي واسع نظرا لتميزها من حيث التصميم والأداء. ويشكل هذا الطرح