رياضة

برشلونة يتعاقد مع فيربو.. وإيفرتون يخطف كين

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
مويس كين
مويس كين
أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع المهاجم الإيطالي مويس كين من صفوف يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو إضافات، ليصبح خامس صفقة يحسمها التوفيز هذا الصيف. وعن انتقاله لإيفرتون قال كين: "أنا مقتنع بذلك الانتقال، فإيفرتون نادٍ يتطلع إلى المستقبل وكذلك أنا، أعرف حجم النادي وطموحه الكبير، وأسعى إلى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، اعتدت الانتصارات، وسأنضم للفريق بعقلية انتصارية"، وذلك بعد أن سجل كين 6 أهداف في 13 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وقال مدرب إيفرتون ماركو سيلفا: "كان على رأس أولوياتنا التعاقد مع مهاجم هذا الصيف، مويس حريف وقوي ويتمتع بجودة عالية ولا يزال يبلغ من العمر 19 عامًا، ويملك الموهبة والرغبة في العمل والاستعداد للتطور وتقديم الحلول المختلفة بالنسبة لنا". ومن جانبه أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن التوصل لاتفاق مع ريال
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تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
ايمانويل-بيدرو (2)

إيمانويل مديرًا فنيًّا لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مديرا فنيا للفريق خلفًا لأوسكار فيرنانديز، وجاء ذلك بعدما أنهى النادي الإسباني، تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: «أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق».
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إيفرا عن عنصرية سواريز: لا أكرهه ولكني أردت لكمه

قال اللاعب الفرنسي السابق باتريس إيفرا إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه لويس سواريز، إلا أنه أراد لكمه في عام 2011 بسبب العنصرية في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الأنفيلد في ذلك العام، وحينها تم إيقاف سواريز 8 مباريات وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني، وعندما التقيا بعدها في 2012 رفض سواريز مصافحة إيفرا قبل المباراة، وعن ذلك قال إيفرا: "لا أعلم ما إذا كان سواريز عنصريا، لا أعرف أسرته، لا أعرف خلفيته، ولكن العنصرية منتشرة بشدة في السنوات الأخيرة، وحينها طالبت بعدم معاقبته لعدم معرفتي ما إذا كان عنصريا أم لا، ولكنه استخدم كلمات عنصرية".
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محمود حسن تريزيجيه (2)

أستون فيلا خامس أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو

دخل أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية الجارية بقوة من خلال إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني، كخامس أكثر الفرق الأوروبية دفعًا للأموال على الصفقات في الميركاتو، وتعاقد أستون فيلا مع 12 لاعبا، آخرهم مارفيلوس ناكامبا من كلوب بروج مقابل 10.75 مليون جنيه إسترليني وتوم هيتون من بيرنلي مقابل 8 ملايين إسترليني، أمس الخميس، ولا يتفوق على أستون فيلا في الإنفاق سوى الرباعي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان أغلى صفقة تعاقد معه أستون فيلا هو تيروني مينجز مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.
رونالدو‎ (1)

رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
يوفنتوس - اودينيزي‎

إيفرتون يتفاوض على ضم جوهرة يوفنتوس

دخل نادي إيفرتون في خط المفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم مهاجم الفريق مويس كين، ويرغب اليوفي في الحصول على 40 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، إلى جانب وضع شرط في عقده يتيح لليوفي شراءه من جديد، وذلك بحسب ما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وبعد رحيل أديمولا لوكمان إلى ريد بول لايبزيج، يبحث التوفيز عن التعاقد مع مهاجم جديد، ويرى الفريق الإنجليزي أن المهاجم الدولي الإيطالي هو الخيار المثالي بعدما سجل 6 أهداف في 13 مباراة خاضها، الموسم الماضي، إلى جانب تسجيله هدفين في 3 مباريات دولية بقميص إيطاليا.
ماتياس دي ليخت (2)

المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
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