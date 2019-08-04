برشلونة يتعاقد مع فيربو.. وإيفرتون يخطف كين

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

مويس كين

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع المهاجم الإيطالي مويس كين من صفوف يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو إضافات، ليصبح خامس صفقة يحسمها التوفيز هذا الصيف. وعن انتقاله لإيفرتون قال كين: "أنا مقتنع بذلك الانتقال، فإيفرتون نادٍ يتطلع إلى المستقبل وكذلك أنا، أعرف حجم النادي وطموحه الكبير، وأسعى إلى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، اعتدت الانتصارات، وسأنضم للفريق بعقلية انتصارية"، وذلك بعد أن سجل كين 6 أهداف في 13 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال مدرب إيفرتون ماركو سيلفا: "كان على رأس أولوياتنا التعاقد مع مهاجم هذا الصيف، مويس حريف وقوي ويتمتع بجودة عالية ولا يزال يبلغ من العمر 19 عامًا، ويملك الموهبة والرغبة في العمل والاستعداد للتطور وتقديم الحلول المختلفة بالنسبة لنا". ومن جانبه أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن التوصل لاتفاق مع ريال

وقال مدرب إيفرتون ماركو سيلفا: "كان على رأس أولوياتنا التعاقد مع مهاجم هذا الصيف، مويس حريف وقوي ويتمتع بجودة عالية ولا يزال يبلغ من العمر 19 عامًا، ويملك الموهبة والرغبة في العمل والاستعداد للتطور وتقديم الحلول المختلفة بالنسبة لنا".



ومن جانبه أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن التوصل لاتفاق مع ريال بيتيس لضم الظهير جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو إلى جانب 12 مليونا كإضافات.



ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 5 أعوام حتى 30 يونيو من عام 2024 بشرط جزائي يصل إلى 200 مليون يورو.



وشارك فيربو الموسم الماضي، في 29 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف، ويتمتع الظهير الأيسر بالسرعة والتغطية الدفاعية المميزة والقدرة على الاستحواذ على الكرة، وهي أمور أساسية في أسلوب لعب برشلونة.



