توتر بين الحلفاء.. فرنسا وألمانيا ترفضان دعم واشنطن في الخليج

متطلبات الولايات المتحدة لإنشاء قوة بحرية من أجل حرية حركة السفن في الخليج أصبحت أساسا للاحتكاكات الجديدة ليس فقط في علاقات أوروبا مع واشنطن ولكن بين ألمانيا وبريطانيا

تحرير:وكالات ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

سفن حربية

تصاعدت التوترات في الخليج العربي، وذلك بعد تعرض سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية للتخريب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج، مؤكدة أن الخطوة بمثابة رسالة تحذيرية إلى إيران من القيام بأي خطوة قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج لم تلق ترحابا من قبل بعض حلفاء واشنطن، حيث أعلنت باريس وبرلين عدم اتفاقهما مع اقتراح واشنطن بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" في الخليج العربي، معلنين رفضهما إرسال سفن إلى هناك، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية>

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن متطلبات الولايات المتحدة لإنشاء قوة بحرية من أجل حرية لحركة للسفن، في الخليج العربي أصبحت أساسًا للاحتكاكات الجديدة، ليس فقط في علاقات أوروبا مع واشنطن، ولكن أيضًا بين ألمانيا والمملكة المتحدة، وهما أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب سبوتنيك. وأشار التقرير