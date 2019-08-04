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توتر بين الحلفاء.. فرنسا وألمانيا ترفضان دعم واشنطن في الخليج

متطلبات الولايات المتحدة لإنشاء قوة بحرية من أجل حرية حركة السفن في الخليج أصبحت أساسا للاحتكاكات الجديدة ليس فقط في علاقات أوروبا مع واشنطن ولكن بين ألمانيا وبريطانيا
تحرير:وكالات ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
سفن حربية
سفن حربية
تصاعدت التوترات في الخليج العربي، وذلك بعد تعرض سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية للتخريب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج، مؤكدة أن الخطوة بمثابة رسالة تحذيرية إلى إيران من القيام بأي خطوة قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج لم تلق ترحابا من قبل بعض حلفاء واشنطن، حيث أعلنت باريس وبرلين عدم اتفاقهما مع اقتراح واشنطن بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" في الخليج العربي، معلنين رفضهما إرسال سفن إلى هناك، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية>
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن متطلبات الولايات المتحدة لإنشاء قوة بحرية من أجل حرية لحركة للسفن، في الخليج العربي أصبحت أساسًا للاحتكاكات الجديدة، ليس فقط في علاقات أوروبا مع واشنطن، ولكن أيضًا بين ألمانيا والمملكة المتحدة، وهما أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب سبوتنيك. وأشار التقرير
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المقاتلة-الايرانية-كوثر

سقوط مقاتلة إيرانية في بوشهر ومصرع قائدها

أعلن حاكم مقاطعة تنجستان في محافظة بوشهر جنوب البلاد، اليوم الأحد، سقوط طائرة مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن حاكم المقاطعة أوضح أن تحطم الطائرة ناتج عن عطل فني، مضيفا أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة، وأن كلاهما بصحة جيدة. وأفادت "إرنا" أن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وكانت إيران شهدت في مايو الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.
ترامب (1)

صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
مطار-اسرايئلي

لأصوله الدرزية.. سفير إسرائيلي يتعرض للإهانة

استنكر السفير الإسرائيلي لدى بنما رضا منصور، تعرضه لمعاملة غير لائقة من قبل حراس مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، كونه متحدّر من قرية درزية. وأوضح في تصريحات نقلتها "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن حارسة أمنية عند مدخل المطار، عندما سمعت اسم مسقط رأسه، طلبت من سائق سيارته التوقف جانبًا. وتابع: "دخلت الحارسة السيارة وطالبت جميع ركابها، بمن فيهم زوجة منصور وابنتاه، بتقديم جوازات سفرهم والتعريف على أنفسهم، بنبرة وأسلوب قارنه السفير بتعامل قائد عسكري مع جنود جدد".
سفن-حربية إيرانية

إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

استمرارا لمسلسل الاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج، أعلن الحرس الثوري، اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج. وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي بحجة أنها تهرب بنزين، وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وفقا لـ"روسيا اليوم".. وكان الحرس الثوري، أعلن في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة، فيما حذرت بريطانيا طهران، قائلة: إن عليها اتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي تحتجزها إذا كانت تريد "الخروج من الظلام".
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سفن-حربية إيرانية

إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

استمرارا لمسلسل الاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج، أعلن الحرس الثوري، اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج. وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي بحجة أنها تهرب بنزين، وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وفقا لـ"روسيا اليوم".. وكان الحرس الثوري، أعلن في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة، فيما حذرت بريطانيا طهران، قائلة: إن عليها اتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي تحتجزها إذا كانت تريد "الخروج من الظلام".
ترامب (2)

رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
صاروخ-باليستى

إيران تختبر صاروخا باليستيا مداه 1000 كيلومتر

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كيلومتر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ??المدى، الأربعاء، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.
التغلب-على-حر-الصيف

أوروبا على خط الاستواء.. 6 دول تستقبل موجة حارة

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة"، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشيرة إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).
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