بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أعلن البنك المركزي عن إطلاق مؤشر لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر بالتعاون مع البنوك المحلية، ويساهم هذا المؤشر في تحسين كفاءة أسواق المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

البنك المركزي المصري

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.

ما معيار أسعار الفائدة الجديد؟ هو عبارة عن مؤشر يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، ويطلق عليه اسم «CONIA»، ويعني متوسط الفائدة لمدة ليلة واحدة بين البنوك بالقاهرة، كما يعد المؤشر انعكاسا لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا