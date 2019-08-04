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بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أعلن البنك المركزي عن إطلاق مؤشر لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر بالتعاون مع البنوك المحلية، ويساهم هذا المؤشر في تحسين كفاءة أسواق المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
ما معيار أسعار الفائدة الجديد؟ هو عبارة عن مؤشر يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، ويطلق عليه اسم «CONIA»، ويعني متوسط الفائدة لمدة ليلة واحدة بين البنوك بالقاهرة، كما يعد المؤشر انعكاسا لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا
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دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
فايبر مصر تتعاون مع اورانج مارين والمصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحرية (4)

تعاون بين فايبر مصر واورانج مارين والمصرية للاتصالات في الكابلات البحرية

في ثاني شراكاتها الاستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "اورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وإفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة، ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة فايبر مصر.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
شركة-فودافون

عطل في شبكة فودافون.. والشركة تبحث عن الأسباب

تشهد شبكة فودافون مصر عطلا فنيا في الوقت الحالي، وهو مستمر منذ ساعة تقريبا وحتى الآن، وهو ما يمنع المشتركين من إجراء اتصالات، بينما يظهر لدى آخرين أنهم خارج نطاق التغطية، وبالعودة إلى مسؤولين بالشركة أكدوا أنه جار الوقوف على أسباب العطل ومن ثم إيضاح ذلك للرأي العام. وكانت فودافون مصر قد شهدت تعطل شبكتها قبيل عيد الفطر المبارك بيوم، وذلك لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى فرض جهاز تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه على الشركة نتيجة العطل.
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البنك-المركزي-الامريكى (1)

ترامب ينتقد «المركزي الأمريكي» رغم خفض أسعار الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وكان قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة متوقعا، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 2% إلى 2.25%، لكنه لم يلقَ قبولا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حيث لم يتأثر ترامب، الذي طالب بتخفيض كبير في سعر الفائدة، بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
الاقتصاد-المصري

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا لهذه الأسباب

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنية المصري حققت مكاسب إجمالية بحوالي 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.
عقارات (1)

تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم، مثل قروض التمويل العقاري، والسيارات، والتعليم، إلى جانب إتاحة تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التشطيب بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وتقدم البنوك التمويلات الخاصة بتشطيب الوحدات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية، أو إدارية، أو مصيفية، أو تجارية، من خلال مجموعة من الشروط والمحددات، التي تختلف من بنك إلى آخر، وبسعر فائدة مناسب.
أسعار-الفائدة (2)

3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
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