إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 11 ألف قضية خلال يوم

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

حملات أمنية

يكثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 942 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 996 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة،

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 942 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 996 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص).



وتم ضبط 9 آلاف و381 قضايا سرقة تيار كهربائي متنوعة، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 310 قضايا.



تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 84 قضية متنوعة، و4 قضايا أموال عامة، بالإضافة إلى 11 قضية (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







