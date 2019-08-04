رياضة

مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الأهلي
الأهلي
أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت، لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائما محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف. وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي،
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يوفنتوس - اودينيزي‎

برشلونة يتعاقد مع فيربو.. وإيفرتون يخطف كين

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع المهاجم الإيطالي مويس كين من صفوف يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو إضافات، ليصبح خامس صفقة يحسمها التوفيز هذا الصيف. وعن انتقاله لإيفرتون قال كين: "أنا مقتنع بذلك الانتقال، فإيفرتون نادٍ يتطلع إلى المستقبل وكذلك أنا، أعرف حجم النادي وطموحه الكبير، وأسعى إلى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، اعتدت الانتصارات، وسأنضم للفريق بعقلية انتصارية"، وذلك بعد أن سجل كين 6 أهداف في 13 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
ايمانويل-بيدرو (2)

إيمانويل مديرًا فنيًّا لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مديرا فنيا للفريق خلفًا لأوسكار فيرنانديز، وجاء ذلك بعدما أنهى النادي الإسباني، تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: «أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق».
سواريز (1)

إيفرا عن عنصرية سواريز: لا أكرهه ولكني أردت لكمه

قال اللاعب الفرنسي السابق باتريس إيفرا إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه لويس سواريز، إلا أنه أراد لكمه في عام 2011 بسبب العنصرية في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الأنفيلد في ذلك العام، وحينها تم إيقاف سواريز 8 مباريات وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني، وعندما التقيا بعدها في 2012 رفض سواريز مصافحة إيفرا قبل المباراة، وعن ذلك قال إيفرا: "لا أعلم ما إذا كان سواريز عنصريا، لا أعرف أسرته، لا أعرف خلفيته، ولكن العنصرية منتشرة بشدة في السنوات الأخيرة، وحينها طالبت بعدم معاقبته لعدم معرفتي ما إذا كان عنصريا أم لا، ولكنه استخدم كلمات عنصرية".
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سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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