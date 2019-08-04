مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الأهلي

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت، لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائما محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف. وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي،

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت، لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائما محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف.



وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، كما أن التعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مشددا على أن مباراة الذهاب تبقى مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفني للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.



وذكر المدرب العام بالأهلي أن خوض مباراتي الذهاب والعودة مع فريق «اطلع برة» في مصر يبقى أمرا إيجابيا للفريق، ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من إرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر بحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.



