تعاون بين فايبر مصر واورانج مارين والمصرية للاتصالات في الكابلات البحرية
شراكات استراتيجية بين الشركات الثلاث لبناء أول مركز إقليمي لوجيستي لتقديم خدمات تخزين وصيانة الكابلات البحرية في مصر والساحل الشرقي لإفريقيا
تحرير:أحمد البرماوي
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
توقيع اتفاقية بن اورنج مصر وفايبر والمصرية للاتصالات
في ثاني شراكاتها الاستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "اورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وإفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة، ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة فايبر مصر.
وذلك بعد توقيع فايبر مصر مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات فى مجال تقديم الخدمات المكملة للكابلات البحرية، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في مجالات إصلاح وصيانة الكوابل البحرية، بالإضافة إلى إدارة المشروعات البحرية، وخدمات شحن الكوابل وتخزينها، وتقديم الدعم اللوجيستي للسفن.
وتأتي مذكرة التفاهم
وذلك بعد توقيع فايبر مصر مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات فى مجال تقديم الخدمات المكملة للكابلات البحرية، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في مجالات إصلاح وصيانة الكوابل البحرية، بالإضافة إلى إدارة المشروعات البحرية، وخدمات شحن الكوابل وتخزينها، وتقديم الدعم اللوجيستي للسفن.
وتأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "أورانج مارين" لتضفي طابعا رسميا على سلسلة من التفاهمات والتفاعلات المتبادلة بين "اورانچ مارين" التابعة لمجموعة اورانچ العالمية لخدمات الاتصالات المتكاملة، وفايبر مصر التي أثبتت وجودها إقليميا كشركة راسخة وجديرة بالثقة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان استراتيجيا مع التركيز على تطوير شركة أفريكا مارين "Africa Marine".
وشركة Africa Marine هي إحدى شركات فايبر مصر المتخصصة في خدمات الكابلات البحرية، بما في ذلك بناء وتشغيل الشبكات، ومد وصيانة وتخزين الكابلات البحرية ومشتملاتها، ومساعدة مشغلي شبكات الكابلات البحرية وشركات صيانتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط على زيادة كفاءتها وتقليص مدة تقديم خدمات الصيانة.
وتهدف كل من "Orange Marine" اورانچ مارين وفايبر مصر إلى تقديم كل الخدمات في مجال صناعة الكابلات البحرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وتعزز مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون المستمر بينهما على الصعيدين التجاري والاستراتيجي.
وعلق ديدييه ديلارد، الرئيس التنفيذي لشركة "Orange Marine" اورانچ مارين على هذا الحدث قائلًا: "تتمتع Orange Marine بخبرة عريضة في مجال تقديم خدمات الكابلات البحرية في جميع أنحاء العالم، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ونظرًا للأهمية المتزايدة للكابلات البحرية، يسعدنا أن نستكشف طرقا جديدة لتعزيز هذه الخدمات مع شريك مثل فايبر مصر"
وعلق مهندس/ أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فايبر مصر، قائلًا: "أرحب بتلك الخطوة المهمة التي تضفي الطابع الرسمي على العلاقات والمفاوضات القائمة بين مجموعة Orange Marine ومجموعة فايبر مصر وتعززها. كما أتطلع إلى المزيد من التعاون البناء بين الطرفين لصالح صناعة الكابلات البحرية في جميع أنحاء العالم".
وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالتعاون مع فايبر مصر لتقديم خدمات تكاملية في مجال الكوابل البحرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها المصرية للاتصالات كونها الشركة الرائدة في مجال الكابلات البحرية في المنطقة. نسعى عبر تلك الشراكة إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بما يساهم في تنفيذ استراتيجتنا نحو تنويع الخدمات، والدخول في أسواق جديدة".
جدير بالذكر أن مصر أضحت واحدة من أهم محاور الاتصالات حول العالم نظرا لموقعها الجغرافي الذي يلعب دورًا أساسيا في توصيل خدمات الكابلات في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وهي منطقة في غاية الأهمية للشبكة العالمية، وقد شهدت الفترة الماضية تطورا كبيرا في البنية التحتية التكنولوجية تمهيدا لاستيعاب الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات في هذه المنطقة الواعدة.