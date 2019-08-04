تعاون بين فايبر مصر واورانج مارين والمصرية للاتصالات في الكابلات البحرية

شراكات استراتيجية بين الشركات الثلاث لبناء أول مركز إقليمي لوجيستي لتقديم خدمات تخزين وصيانة الكابلات البحرية في مصر والساحل الشرقي لإفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

توقيع اتفاقية بن اورنج مصر وفايبر والمصرية للاتصالات

في ثاني شراكاتها الاستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "اورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وإفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة، ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة فايبر مصر.

وذلك بعد توقيع فايبر مصر مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات فى مجال تقديم الخدمات المكملة للكابلات البحرية، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في مجالات إصلاح وصيانة الكوابل البحرية، بالإضافة إلى إدارة المشروعات البحرية، وخدمات شحن الكوابل وتخزينها، وتقديم الدعم اللوجيستي للسفن. وتأتي مذكرة التفاهم