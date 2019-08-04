الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

سلاح ومخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

شملت الجهود تنفيذ 51472 حكما قضائيا متنوعا أبرزها أحكام غرامة بـ25 ألفا و845 حكما، وضبط 132 قضية مخدرات بحوزة 139 متهما ضُبط خلالها 2 كجم بانجو، 8 كجم حشيش، 2 كجم هيروين، 1.6 كجم من مخدر الإستروكس و590 جراما من مخدر الفودو و2317 قرصا مخدرا. في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين أمكن ضبط 38 متهما،

شملت الجهود تنفيذ 51472 حكما قضائيا متنوعا أبرزها أحكام غرامة بـ25 ألفا و845 حكما، وضبط 132 قضية مخدرات بحوزة 139 متهما ضُبط خلالها 2 كجم بانجو، 8 كجم حشيش، 2 كجم هيروين، 1.6 كجم من مخدر الإستروكس و590 جراما من مخدر الفودو و2317 قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين أمكن ضبط 38 متهما، وضبط 8 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإيقاع بتشكيلين عصابيين، ضم 9 متهمين، وارتكبوا 20 حادث سرقة متنوعا، وضبط 454 دراجة نارية مخالفة.



كما تم فحص 147 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم، وضبط 29447 مخالفة مرورية متنوعة، و1391 مخالفة مرافق، و27 قضية مصنفات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



