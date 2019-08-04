جريمة

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
سلاح ومخدرات
سلاح ومخدرات
أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
شملت الجهود تنفيذ 51472 حكما قضائيا متنوعا أبرزها أحكام غرامة بـ25 ألفا و845 حكما، وضبط 132 قضية مخدرات بحوزة 139 متهما ضُبط خلالها 2 كجم بانجو، 8 كجم حشيش، 2 كجم هيروين، 1.6 كجم من مخدر الإستروكس و590 جراما من مخدر الفودو و2317 قرصا مخدرا. في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين أمكن ضبط 38 متهما،
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زواج- القاصرات

النيابة تستدعي الأب والعريس لمنع زواج طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا باستدعاء والد الطفلة «ريهام» بنت الثالثة عشر بيعًا، والذي حدد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحى بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما أمرت النيابة كذلك باستدعاء «العريس» وطلبت إعداد تقرير من لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها؛ بعدما أبلغت لجنة الحماية عن تفاصيل اتفاق المتهمان على زواج الثاني من طفلة الأول قبل بلوغها السن القانونية للزواج.
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إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 11 ألف قضية خلال يوم

يكثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
غرق

حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
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إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.
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24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
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31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
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الداخلية تقتحم أوكار الكيف وتطارد حائزي السلاح

جهود متواصلة لقوات الشرطة من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 39 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهما، و190 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 51 ألفا و916 حكما قضائيا متنوعا، تتصدرها أحكام الغرامة بـ26042 حكما، تليها الأحكام الجزئية بـ15 ألفا و848.
قوات الشرطة - أرشيفية

رحلة الأيام السبعة لفرض السيطرة الأمنية في المحافظات

«مداهمة بؤر إجرامية، مطادرة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار» تلخص العبارات السابقة جهود الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها وزارة الداخلية طوال الأسبوع الماضي تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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