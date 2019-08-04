مميش: رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل 36 سفينة

تحرير:شيماء رشاد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

الفريق مهاب مميش

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مينا ء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/يوم.

وأضاف "مميش" أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نجح في تحقيق أعلى إيرادات شهرية بنسبة 38% مما فتح الباب لترخيص مساحات أرضية لتخزين البضائع بنسبة زيادة 118%عن العام الماضي، وذلك في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى وضع خطة تسويقية للمساحات الإدارية في الميناء حيث تم تحقيق نسبة تتعدي