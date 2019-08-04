جريمة

النيابة تستدعي الأب والعريس لمنع زواج طفلة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
زواج القاصرات - تعبيرية
زواج القاصرات - تعبيرية
أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا باستدعاء والد الطفلة «ريهام» بنت الثالثة عشر بيعًا، والذي حدد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحى بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما أمرت النيابة كذلك باستدعاء «العريس» وطلبت إعداد تقرير من لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها؛ بعدما أبلغت لجنة الحماية عن تفاصيل اتفاق المتهمان على زواج الثاني من طفلة الأول قبل بلوغها السن القانونية للزواج.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من  العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من خط نجدة الطفل، يتهم والد الطفلة «ريهام.ع.م» البالغة 13 سنة، بتحديد ثالث أيام عيد الأضحى المُقبل، موعدًا لزفافها وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر.وتبين من التحريات
اقرأ المزيد
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 11 ألف قضية خلال يوم

يكثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
غرق

حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.
اقرأ المزيد من الأخبار
اكتئاب-الأطفال-1

حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

بعلم ورضا الأب.. مفاجأة في تحقيقات حمل طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل شاب؛ بعد براءته من اتهامه بمعاشرة شقيقته الطفلة بنت الـ 16 ربيعًا، والتسبب في حملها جنينًا؛ بعدما تبين أن وراء الواقعة رجلا تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، تزوج الفتاة برضا وعلم والدها، حيث تقدم الزوج بما يفيد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه هو ووالد الطفلة، ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة بالرضا، واشتراك والدها في تسهيل زواج طفلته قبل بلوغها السن القانونية للزواج، وعرض الصغيرة على لجنة من الطب الشرعي.
القبض-على-متهم

ضبط شاب عاشر شقيقته الطفلة وحملت منه بالشرقية

تجرد شاب في التاسعة عشرة من عمره، من آدميته وتناسى رابط الحياة والدم الذي يربطه بشقيقته الطفلة، التي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تعدى جنسيا عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها جنينا في شهره السابع، وذلك داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بينما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

عاهة و100 جنيه يومية| مأساة طفلة عذبها والدها لتتسول

طفلة في عمر الزهور بالكاد تخطو خطواتها الأولى نحو معرفة الحياة والتعرف على ألوانها المبهجة من ضحك ولعب ومرح، حظها العثر وقدرها المحتوم كتبا نهاية مأساوية لطفولتها قبل أن تبدأ، إذ ولدت لأب عاطل لا يجيد من الحياة سوى الاستغلال والعيش «عالة»، بل والأنكى من ذلك أهل والدها الذين أخذوا يشجعونه ما داموا «سينولون من الحظ جانبا»، وكانت المحصلة النهائية فتاة بالكاد تستطيع الوقوف على قدم وحيدة في ظل كسر قدمها الأخرى لمرات ومرات على يد أقرب الناس إليها، لا لشيء إلا لأجل أن تتسول وتنفق عليه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org