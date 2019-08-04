النيابة تستدعي الأب والعريس لمنع زواج طفلة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

زواج القاصرات - تعبيرية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا باستدعاء والد الطفلة «ريهام» بنت الثالثة عشر بيعًا، والذي حدد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحى بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما أمرت النيابة كذلك باستدعاء «العريس» وطلبت إعداد تقرير من لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها؛ بعدما أبلغت لجنة الحماية عن تفاصيل اتفاق المتهمان على زواج الثاني من طفلة الأول قبل بلوغها السن القانونية للزواج.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من خط نجدة الطفل، يتهم والد الطفلة «ريهام.ع.م» البالغة 13 سنة، بتحديد ثالث أيام عيد الأضحى المُقبل، موعدًا لزفافها وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر.وتبين من التحريات

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من خط نجدة الطفل، يتهم والد الطفلة «ريهام.ع.م» البالغة 13 سنة، بتحديد ثالث أيام عيد الأضحى المُقبل، موعدًا لزفافها وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر.



وتبين من التحريات الأولية أن الأب اختار المدعو «إسلام.أ.ال» 25 عامًا، عريسًا لطفلته وحدد ثالث أيام العيد موعدًا للزفاف، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 4299 إداري الحسينية لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت باستدعاء والد الطفلة و«العريس» وطلبت إعداد تقرير من جانب لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها.









