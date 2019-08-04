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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع،
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فايبر مصر تتعاون مع اورانج مارين والمصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحرية (4)

تعاون بين فايبر مصر واورانج مارين والمصرية للاتصالات في الكابلات البحرية

في ثاني شراكاتها الاستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "اورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وإفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة، ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة فايبر مصر.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
شركة-فودافون

عطل في شبكة فودافون.. والشركة تبحث عن الأسباب

تشهد شبكة فودافون مصر عطلا فنيا في الوقت الحالي، وهو مستمر منذ ساعة تقريبا وحتى الآن، وهو ما يمنع المشتركين من إجراء اتصالات، بينما يظهر لدى آخرين أنهم خارج نطاق التغطية، وبالعودة إلى مسؤولين بالشركة أكدوا أنه جار الوقوف على أسباب العطل ومن ثم إيضاح ذلك للرأي العام. وكانت فودافون مصر قد شهدت تعطل شبكتها قبيل عيد الفطر المبارك بيوم، وذلك لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى فرض جهاز تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه على الشركة نتيجة العطل.
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تعاملات بنكية (3)

بعد ارتفاعها بنسبة 7.5%.. تعرف على أنواع قروض البنوك

سجلت قروض التجزئة فى القطاع المصرفى نموا بمعدل 7.5%، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب. وارتفعت قروض الأفراد بقيمة بلغت نحو 23.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 328.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، في مقابل نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وعلى أساس سنوى، حققت قروض التجزئة ارتفاعا قدره 23.8% عن مستويات أبريل 2018، وحققت قروض التجزئة في البنك الأهلي المصري زيادة بنسبة 38% خلال العام الجاري لتصل إلى 24 مليار جنيه.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وسجل أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي بنحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.
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