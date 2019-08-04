انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع،