ثروة على جثث الغلابة.. «التموين» تضبط «حيتان السوق»

حب المال والرغبة الجامحة في تحقيق ثروة طائلة في فترة وجيزة حلم يراود كثيرين يخالفون القانون ويعرضون حياة المواطنين للخطر بحثا عن الهدف المنشود
التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط جرائم الغش التجاري بواسطة ضباط أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات.
مستحضرات تجميل مغشوشة
وأمكن ضبط مسئول عن مخزن تابع لأحد محلات العطارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المخزن
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط جرائم الغش التجاري بواسطة ضباط أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات.
مستحضرات تجميل مغشوشة
وأمكن ضبط مسئول عن مخزن تابع لأحد محلات العطارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المخزن بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع مستحضرات العطارة ومستحضرات التجميل والمنشطات، مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر بكميات قدرها (20 ألف عبوة مستحضرات وكريمات متنوعة – 12,500 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع البخور - 20 طن خشب بخور - 4,825 طن أعشاب علاجية - 2000 لتر زيوت مختلفة الأنواع - 270 لتر زيوت عطرية - 540 لترا "سبرتو" - 7 مطاحن - 15000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة") جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
أرز فاسد
تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة حلوان لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية (أرز مستورد) غير مُطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمى بقصد توزيعه على بدالي التموين لصرفه لمستحقى الدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة بكميات قدرها (1,800 طن أرز) جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها على بدالي التموين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تجارة الموت
ألقت قوات الشرطة القبض على صاحب مركز تعبئة وتخزين أسطوانات أكسجين طبية بمنطقة الجمالية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء؛ لإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأكسجين الطبى داخل تنكات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئة أسطوانات أكسجين طبية غير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها بقصد توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عُثر بداخل المركز على (8,900 طن أكسجين طبى - 30 أسطوانة أكسجين فارغة - 3 جهاز باروميتر لقياس ضغط الأسطوانات - 10 مفاتيح - 1 منجلة) جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
اعترف المتهم بممارسته مهنة صيدلى بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
دقيق الغلابة
أمكن ضبط أمين شونة وهنجر تابع لأحد البنوك بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية المدعمة من قبل الدولة الخاصة بهيئة السلع التموينية والتى يتم صرفها لمطاحن القطاع العام والخاص لإنتاج الدقيق البلدى استخراج 82% اللازم لإنتاج الخبز البلدى المدعم قدرها 2255,775 كيلو جرام (قمح محلي استلام 2019) ببيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضُبط اثنان من مسئولى المخابز البلدية بدائرة قسمى شرطة المرج وعين شمس بمحافظة القاهرة؛ لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ 757 ألفا و423 جنيها، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة من الجهات المعنية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا وتحقيق أرباح غير مشروعة.