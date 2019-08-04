ثروة على جثث الغلابة.. «التموين» تضبط «حيتان السوق»

حب المال والرغبة الجامحة في تحقيق ثروة طائلة في فترة وجيزة حلم يراود كثيرين يخالفون القانون ويعرضون حياة المواطنين للخطر بحثا عن الهدف المنشود

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

حملة تموينية

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط جرائم الغش التجاري بواسطة ضباط أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات. مستحضرات تجميل مغشوشة وأمكن ضبط مسئول عن مخزن تابع لأحد محلات العطارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المخزن