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صراع الناقلات مسلسل لا ينتهي وأوروبا الخاسر الأكبر

في ظل صراعها مع الغرب تلجأ إيران عادةً إلى التلويح والتهديد الصريح بإغلاق مضيق هرمز، فقد سبق لقادة طهران أن استخدموا هذه الورقة خلال حربهم مع العراق
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
إحدى السفن الإيرانية
إحدى السفن الإيرانية
أصبح التصعيد الإيراني وتهديد الممرات المائية مسلسلا لا تنتهي حلقاته، فلا تزال أزمة الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران لم تنتهِ بعد، حتى نجد طهران تعلن، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون الكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة. الحرس الثوري الإيراني زعم أن الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبَل السلطات القضائية في جزيرة فارسي، الواقعة على الخليج العربي، وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.
وتعد جزيرة فارسي قاعدة بحرية للحرس الثوري، وهي تقع بالقرب من الجزيرة العربية التابعة للسعودية. هذه الواقعة تأتي بعد أقل من شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، ففي 19 يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز، بسبب ما قال
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سفن حربية روسي في البحر المتوسط

توتر بين الحلفاء.. فرنسا وألمانيا ترفضان دعم واشنطن في الخليج

تصاعدت التوترات في الخليج العربي، وذلك بعد تعرض سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية للتخريب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج، مؤكدة أن الخطوة بمثابة رسالة تحذيرية إلى إيران من القيام بأي خطوة قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج لم تلق ترحابا من قبل بعض حلفاء واشنطن، حيث أعلنت باريس وبرلين عدم اتفاقهما مع اقتراح واشنطن بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" في الخليج العربي، معلنين رفضهما إرسال سفن إلى هناك، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية>
المقاتلة-الايرانية-كوثر

سقوط مقاتلة إيرانية في بوشهر ومصرع قائدها

أعلن حاكم مقاطعة تنجستان في محافظة بوشهر جنوب البلاد، اليوم الأحد، سقوط طائرة مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن حاكم المقاطعة أوضح أن تحطم الطائرة ناتج عن عطل فني، مضيفا أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة، وأن كلاهما بصحة جيدة. وأفادت "إرنا" أن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وكانت إيران شهدت في مايو الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.
ترامب (1)

صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
مطار-اسرايئلي

لأصوله الدرزية.. سفير إسرائيلي يتعرض للإهانة

استنكر السفير الإسرائيلي لدى بنما رضا منصور، تعرضه لمعاملة غير لائقة من قبل حراس مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، كونه متحدّر من قرية درزية. وأوضح في تصريحات نقلتها "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن حارسة أمنية عند مدخل المطار، عندما سمعت اسم مسقط رأسه، طلبت من سائق سيارته التوقف جانبًا. وتابع: "دخلت الحارسة السيارة وطالبت جميع ركابها، بمن فيهم زوجة منصور وابنتاه، بتقديم جوازات سفرهم والتعريف على أنفسهم، بنبرة وأسلوب قارنه السفير بتعامل قائد عسكري مع جنود جدد".
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البحرية اليابانية والأمريكية

«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الولايات المتحدة دعوات لعدد من دول العالم للمشاركة في تحالف عسكري بحري دولي تحت اسم "عملية الحارس" لحماية خطوط الملاحة في مضيق هرمز مما وصفته الهجمات الإيرانية. وشملت هذه الدول، اليابان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان الانضمام إلى الدوريات البحرية في مضيق هرمز. وهو ما تسبب في وضع رئيس الوزراء شينزو آبي في مأزق بين الغضب من الحليف العسكري لبلاده وإغضاب الناخبين القلقين من احتمال نشر قوات في الخارج.
دونالد ترامب

هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون. رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.
جيريمي-هانت (2)

رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران. وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
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