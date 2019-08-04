صراع الناقلات مسلسل لا ينتهي وأوروبا الخاسر الأكبر

في ظل صراعها مع الغرب تلجأ إيران عادةً إلى التلويح والتهديد الصريح بإغلاق مضيق هرمز، فقد سبق لقادة طهران أن استخدموا هذه الورقة خلال حربهم مع العراق

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

إحدى السفن الإيرانية

أصبح التصعيد الإيراني وتهديد الممرات المائية مسلسلا لا تنتهي حلقاته، فلا تزال أزمة الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران لم تنتهِ بعد، حتى نجد طهران تعلن، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون الكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة. الحرس الثوري الإيراني زعم أن الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبَل السلطات القضائية في جزيرة فارسي، الواقعة على الخليج العربي، وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وتعد جزيرة فارسي قاعدة بحرية للحرس الثوري، وهي تقع بالقرب من الجزيرة العربية التابعة للسعودية. هذه الواقعة تأتي بعد أقل من شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، ففي 19 يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز، بسبب ما قال