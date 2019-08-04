سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غرامات الزواج الثاني.. تقليل للطلاق أم زيادة للعرفي؟

الديهي: 50 ألف جنيه للزواج الثاني و100 ألف جنيه للثالث والطلاق بـ50 ألف جنيه.. ومهران: يدفع إلى الزواج العرفي وزواج المتعة.. والهواري: تجريم لما أحله الله وهذا مرفوض
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
على مدار الأيام الماضية خرج العديد من الأصوات التى تطالب بفرض غرامات مالية على كل من يقدم على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذلك غرامات عند الطلاق من أجل ضبط المنظومة وتقنين عملية الزواج في مصر، للحد من ظاهرة الطلاق التى استشرت على مدار السنوات الماضية بصورة كبيرة للغاية، والزيادة السكانية التى أصبحت تؤرق المجتمع المصري خاصة بعدما تخطى سكان مصر 99 مليون مواطن. انطلاق الفكرة كان من عند الإعلامي نشأت الديهي وامتدت لتطال عددا من الشخصيات المهتمة بقضايا الأسرة.
50 ألفا للمرة الثانية مقدم المقترح قال «إحنا اللي يتجوز مرة يبقى نباركله، بس اللي يتجوز تاني يدفع للدولة 50 ألف جنيه، واللي يتجوز ثالث يدفع للدولة 100 ألف جنيه، واللي عاوز يطلق يدفع 50 ألف جنيه عشان نضبط الموضوع ده»، مضيفا: "مصر ظلت فترة طويلة تقوم «بالطبطبة» على الجماعات التي
اقرأ المزيد
الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل 36 سفينة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مينا ء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/يوم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
دباغة جلود الأضاحي-3

أحكام الأضحية وشروطها.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء فى حكم الأضحية على مذهبين، الأول أن الأضحية سُنة مؤكدة فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبى يوسف، وهذا قول أبى بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدرى وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر، وهو المفتى به فى الديار المصرية. والمذهب الثانى أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروى عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعى والثورى ومالك فى أحد قوليه.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزيادة-السكانية

مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
نساء-هنود (1)

«الشيوخ الهندى» يجرم تطليق المسلم لزوجته بالثلاثة

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن البرلمان الهندي وافق على مشروع قانون يحظر حق الرجل المسلم منذ قرون فى طلاق زوجته على الفور، وهو ما اعتبرته الصحيفة قرارا يمثل للبعض تدخلا حكوميا فى مسألة مجتمعية، وذلك تحت عنوان «يوم تاريخى بعد تجريم الهند للطلاق بالثلاثة». وتسعى إدارة ناريندرا مودى الوطنية الهندوسية لتجريم «الطلاق بالثلاثة» أو الطلاق الشفهى، والذى بموجبه يستطيع الرجل الطلاق من خلال نطق كلمة «أنتِ طالق»، ثلاث مرات فى وجود زوجته. بعد تصويت مجلس الشيوخ، يتطلب الأمر الآن فقط توقيع الرئيس، الذى يعتبر إجراء شكليا، ليصبح قانونًا.
حبوب-منع-الحمل

بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد تقييمهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري. وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، مُوضحًا أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإداري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org