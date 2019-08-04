«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

الفيل الأزرق

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل