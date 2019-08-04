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«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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احمد-حلمي-مني-ذكي

الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
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الجونة السينمائي يضم أفلام مهرجانات عالمية لفعالياته

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عرض عدد من الأفلام الطويلة، التي شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل "كان، برلين، كارلوفي فاري، وإدفا"، في برنامج دورته الثالثة هذا العام، المقامة في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر. وتتضمن العروض 9 أفلام شاركت في الدورة الـ72 لمهرجان "كان" السينمائي، وفيلمين حائزين على دبين فضيين في الدورة الـ69 لمهرجان "برلين" السينمائي، والفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في كارلوفي فاري، ووثائقيين، أحدهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور سينمائي، في الدورة الـ31 لمهرجان "إدفا" للأفلام الوثائقية.
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مصطفى خاطر ينضم إلى «العارف.. عودة يونس»

انضم الفنان مصطفى خاطر إلى فريق عمل فيلم "العارف.. عودة يونس"، حسبما أعلن المخرج أحمد علاء دياب. وقال علاء إن خاطر سيكون أحدث الوجوه المنضمة إلى الفيلم الذي يضم كل من أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وركين سعد، وكارمن بصيبص. ومن المقرر أن يسافر أحمد عز وأحمد فهمي خلال أسبوعين لتصوير عدة مشاهد في بلغاريا، على أن يتم استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم في السعودية. "العارف.. عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020.
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الفيل-الازرق-2

إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
الفيل-الزرق-2 (1)

20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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