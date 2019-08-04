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7 علاجات فعالة للتخلص من الصداع.. النوم أهمها

الصداع هو حالة شائعة يتعامل معها كثير من الناس بشكل يومي بدءًا من عدم الارتياح إلى عدم القدرة على احتمال الصداع بشكل يمكن أن يعطل حياتك اليومية
تحرير:أمنية مراد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الصداع
الصداع
يتأثر العديد من الأشخاص سلبًا بالصداع المتكرر باختلاف نوعه سواء صداع توتر أو عنقودي أو نصفي مما يجعل من المهم العثور على خيارات علاج طبيعية وفعالة. اليوجا والمكملات الغذائية والزيوت الأساسية والتعديلات الغذائية كلها طرق طبيعية وآمنة وفعالة لتخفيف أعراض الصداع، في حين أن الطرق التقليدية مثل الأدوية غالبًا ما تكون ضرورية في بعض الحالات وبعد استشارة الطبيب المختص، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة لمنع وعلاج الصداع نطرحها في السطور التالية..
1- شرب الماء قد يؤدي عدم كفاية الماء إلى إصابتك بصداع، وأظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع النصفي والتوتر ولحسن الحظ فقد ثبت أن مياه الشرب تخفف من أعراض الصداع لدى معظم الأفراد المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى 3 ساعات. 2- الماغنسيوم الماغنسيوم معدن ضروري لوظائف لا حصر لها في الجسم
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العطس

هل يمكن أن تصاب بالبرد والأنفلونزا في وقت واحد؟؟

لم ينته موسم البرد والأنفلونزا، و بغض النظر عن مقدار العناية التي نوليها للحفاظ على صحتنا، نصاب بالبرد والأنفلونزا في أي وقت طول فصول السنة. بين السعال والعطس، قد نتساءل بالضبط ما سبب الإصابة؟ ما أعراض فيروس البرد الشائع؟ وكيف نميز بينه وبين الأنفلونزا؟ وهل يمكن الإصابة بالاثنين معًا؟ هناك أوقات يمكن أن تصاب فيها بنزلة برد وأنفلونزا في نفس الوقت، قال الدكتور كيفن بونهام، حسب صحيفة health24، إن تلك الحالة تسمى "عدوى فائقة"، وعندما يحدث ذلك، يتفاعل نظام المناعة في جسم المصاب بطريقة معينة.
زيادة-هرمون-الاستروجين

دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
زهايمر (2)

اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره

نجح الباحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في اكتشاف طريقة جديدة من نوعها لتشخيص الخرف لدى مريض الزهايمر عن طريق فحص الدم، ربما قبل سنوات من إجراء فحص الدماغ للكشف عن المرض. قال الباحثون في تقريرهم عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neurology الطبية، إن الاختبار سيحلل مستويات بروتينات الأميلويد، التي يُعتقد أنها مؤشر على مرض الزهايمر. إلى جانب عوامل أخرى، بما في ذلك العمر والوراثة، قال الباحثون إن اختبارهم دقيق بنسبة 94%، من حيث التنبؤ بالمرض المدمر، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.
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