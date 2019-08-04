7 علاجات فعالة للتخلص من الصداع.. النوم أهمها

الصداع هو حالة شائعة يتعامل معها كثير من الناس بشكل يومي بدءًا من عدم الارتياح إلى عدم القدرة على احتمال الصداع بشكل يمكن أن يعطل حياتك اليومية
يتأثر العديد من الأشخاص سلبًا بالصداع المتكرر باختلاف نوعه سواء صداع توتر أو عنقودي أو نصفي مما يجعل من المهم العثور على خيارات علاج طبيعية وفعالة. اليوجا والمكملات الغذائية والزيوت الأساسية والتعديلات الغذائية كلها طرق طبيعية وآمنة وفعالة لتخفيف أعراض الصداع، في حين أن الطرق التقليدية مثل الأدوية غالبًا ما تكون ضرورية في بعض الحالات وبعد استشارة الطبيب المختص، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة لمنع وعلاج الصداع نطرحها في السطور التالية..
1- شرب الماء
قد يؤدي عدم كفاية الماء إلى إصابتك بصداع، وأظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع النصفي والتوتر ولحسن الحظ فقد ثبت أن مياه الشرب تخفف من أعراض الصداع لدى معظم الأفراد المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى 3 ساعات.
2- الماغنسيوم
الماغنسيوم معدن ضروري لوظائف لا حصر لها في الجسم
1- شرب الماء
قد يؤدي عدم كفاية الماء إلى إصابتك بصداع، وأظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع النصفي والتوتر ولحسن الحظ فقد ثبت أن مياه الشرب تخفف من أعراض الصداع لدى معظم الأفراد المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى 3 ساعات.
2- الماغنسيوم
الماغنسيوم معدن ضروري لوظائف لا حصر لها في الجسم بما في ذلك السيطرة على نسبة السكر في الدم وانتقال الأعصاب، كما أنه علاج آمن وفعال للصداع حيث تشير الدلائل إلى أن نقص الماغنسيوم هو أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر، وقد أظهرت الدراسات أن العلاج مع 600 مجم من سترات الماغنسيوم عن طريق الفم يوميا يساعد في تقليل كل من تواتر وشدة الصداع النصفي ومع ذلك يمكن أن يسبب تناول مكملات الماغنسيوم آثارا جانبية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال؛ لذلك من الأفضل أن تبدأ بجرعة أصغر عند علاج أعراض الصداع.
3- الحصول على النوم الكافي
الحرمان من النوم يمكن أن يكون ضارًا بصحتك بطرق عديدة ويسبب الصداع لدى بعض الأشخاص، حيث قارنت إحدى الدراسات شدة الصداع في أولئك الذين حصلوا على أقل من 6 ساعات من النوم في الليلة وأولئك الذين ينامون لفترة أطول ووجد أن أولئك الذين حصلوا على قدر أقل من النوم يعانون من صداع متكرر وشديد ولكن الحصول على الكثير من النوم يسبب الصداع أيضا لذلك يجب الحصول على القدر المناسب من النوم الذي يستغرق من 7 إلى 9 ساعات من النوم في الليلة.
4- الزيوت الأساسية
الزيوت الأساسية هي زيوت عالية التركيز تحتوي على مركبات عطرية من مجموعة متنوعة من النباتات لديهم العديد من الفوائد العلاجية وغالبا ما تستخدم موضعيا على الرغم من أن بعضها يمكن بلعه، مثل زيت النعناع واللافندر مفيد بشكل خاص عندما يكون لديك صداع؛ حيث تبين أن استخدام زيت النعناع يقلل من أعراض الصداع الناتج عن التوتر كما يعتبر زيت اللافندر فعالا للغاية في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند تطبيقه على الشفة العليا واستنشاقه.
5- الكافيين
إن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي أو القهوة قد يوفر لك الراحة عند التعرض للصداع، الكافيين يحسن الحالة المزاجية ويزيد من اليقظة ويحد من الأوعية الدموية وله تأثير إيجابي على أعراض الصداع، كما أنه يساعد على زيادة فعالية الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الصداع مثل ايبوبروفين أو اسيتامينوفين ولكن تبين أن انسحاب الكافيين يسبب الصداع أيضا إذا كان الشخص يستهلك بانتظام كميات كبيرة من الكافيين ويتوقف فجأة لذلك يجب على الأشخاص الذين يصابون بصداع متكرر أن يأخذوا في الاعتبار تناولهم للكافيين.
6- فيتامين ب المركب
فيتامينات ب هي مجموعة من المغذيات الدقيقة القابلة للذوبان في الماء والتي تلعب العديد من الأدوار المهمة في الجسم؛ حيث تساهم في تخليق الناقل العصبي وتساعد في تحويل الغذاء إلى طاقة، ولها تأثير وقائي ضد الصداع، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين ب مكملات الريبوفلافين (B2)، حمض الفوليك، B12 والبيريدوكسين (B6) قد يقلل من أعراض الصداع، حيث تحتوي فيتامينات ب المركبة على جميع الفيتامينات الثمانية وهي طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لعلاج أعراض الصداع بشكل طبيعي وهي آمنة لأنها قابلة للذوبان في الماء وسيتم التخلص من أي فائض من خلال البول.
7- كمادات باردة
إن استخدام كمادات باردة على منطقة الرقبة أو الرأس يؤدي إلى تقليل الالتهاب وإبطاء توصيل الأعصاب وتضييق الأوعية الدموية وكل ذلك يساعد في تقليل آلام الصداع.