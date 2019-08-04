7 علاجات فعالة للتخلص من الصداع.. النوم أهمها

الصداع هو حالة شائعة يتعامل معها كثير من الناس بشكل يومي بدءًا من عدم الارتياح إلى عدم القدرة على احتمال الصداع بشكل يمكن أن يعطل حياتك اليومية

تحرير:أمنية مراد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الصداع

يتأثر العديد من الأشخاص سلبًا بالصداع المتكرر باختلاف نوعه سواء صداع توتر أو عنقودي أو نصفي مما يجعل من المهم العثور على خيارات علاج طبيعية وفعالة. اليوجا والمكملات الغذائية والزيوت الأساسية والتعديلات الغذائية كلها طرق طبيعية وآمنة وفعالة لتخفيف أعراض الصداع، في حين أن الطرق التقليدية مثل الأدوية غالبًا ما تكون ضرورية في بعض الحالات وبعد استشارة الطبيب المختص، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة لمنع وعلاج الصداع نطرحها في السطور التالية..

1- شرب الماء قد يؤدي عدم كفاية الماء إلى إصابتك بصداع، وأظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع النصفي والتوتر ولحسن الحظ فقد ثبت أن مياه الشرب تخفف من أعراض الصداع لدى معظم الأفراد المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى 3 ساعات. 2- الماغنسيوم الماغنسيوم معدن ضروري لوظائف لا حصر لها في الجسم