تعرف على موعد وملاعب المباريات المتبقية في كأس مصر

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2018- 2019) حتى مباريات الدور قبل النهائي، وحددت اللجنة يوم 17 أغسطس الجاري في الثامنة مساءً موعدًا للمباراة التي ستجمع الأهلي ضد نظيره بيراميدز، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلاقي الفائز من الأهلي وبيراميدز فريق حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري على برج العرب ضمن دور الثمانية من البطولة.

وفي مباراة دور الثمانية الأخرى، يلعب الزمالك مع المقاصة يوم 28 أغسطس على استاد السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويلاقي الفائز من مواجهة القلعة البيضاء، والفريق الفيومي، فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من البطولة في الأول من سبتمبر على استاد الإسماعيلية في الساعة السادسة مساءً. بينما

وفي مباراة دور الثمانية الأخرى، يلعب الزمالك مع المقاصة يوم 28 أغسطس على استاد السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويلاقي الفائز من مواجهة القلعة البيضاء، والفريق الفيومي، فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من البطولة في الأول من سبتمبر على استاد الإسماعيلية في الساعة السادسة مساءً.



بينما ينتظر فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، الطرف الفائز من مواجهة فريق حرس الحدود، مع الفائز من لقاء الأهلي وبيراميدز، في مباراة تقام يوم 1 سبتمبر في الساعة التاسعة والنصف مساءً.



وكان عامر حسين قد أشار، أمس السبت، إلى أن انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 19 من شهر سبتمبر.



