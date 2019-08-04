رياضة

تعرف على موعد وملاعب المباريات المتبقية في كأس مصر

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
كأس مصر
كأس مصر
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2018- 2019) حتى مباريات الدور قبل النهائي، وحددت اللجنة يوم 17 أغسطس الجاري في الثامنة مساءً موعدًا للمباراة التي ستجمع الأهلي ضد نظيره بيراميدز، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلاقي الفائز من الأهلي وبيراميدز فريق حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري على برج العرب ضمن دور الثمانية من البطولة.
وفي مباراة دور الثمانية الأخرى، يلعب الزمالك مع المقاصة يوم 28 أغسطس على استاد السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويلاقي الفائز من مواجهة القلعة البيضاء، والفريق الفيومي، فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من البطولة في الأول من سبتمبر على استاد الإسماعيلية في الساعة السادسة مساءً. بينما
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جنازة والد حسنى عبد ربه (1)

نجوم الرياضة في جنازة والد حسني عبدربه

شيع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية عصر اليوم الأحد جنازة والد الكابتن حسنى عبدربه لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي وذلك بمسجد نور الله بمدينة أبوصوير الذي توفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذلك بعد صراع مع المرض وبعد حجزه لفترة للعلاج بالمركز الطبي العالمي وشارك في تشييع الجنازة اللاعب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومحمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي السابق واللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية وعدد من قدامى ومدربي النادي الإسماعيلي ومن المنتظر أن يقام العزاء مساء غد الإثنين بمحافظة الإسماعيلية.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
يوفنتوس - اودينيزي‎

برشلونة يتعاقد مع فيربو.. وإيفرتون يخطف كين

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع المهاجم الإيطالي مويس كين من صفوف يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو إضافات، ليصبح خامس صفقة يحسمها التوفيز هذا الصيف. وعن انتقاله لإيفرتون قال كين: "أنا مقتنع بذلك الانتقال، فإيفرتون نادٍ يتطلع إلى المستقبل وكذلك أنا، أعرف حجم النادي وطموحه الكبير، وأسعى إلى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، اعتدت الانتصارات، وسأنضم للفريق بعقلية انتصارية"، وذلك بعد أن سجل كين 6 أهداف في 13 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
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قفشة (1)

ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
قفشة

مصدر: الأهلي يتعاقد مع «قفشة» بدون صفقات تبادلية

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة الكرة بالنادي نجحت في التعاقد مع محمد مجدى "قفشة" لاعب الوسط المهاجم لفريق بيراميدز عقب التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الأخير على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، وبدون أي صفقات تبادلية عقب فشل التفاوض مع اللاعبين الذين طلبهم النادي للدخول في صفقة المقايضة. وأكد المصدر أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات، ليصبح اللاعب الرابع بعد تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والتعاقد مع المالي إليو ديانج لاعب مولودية الجزائري، ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي.
قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
تركي آل شيخ

رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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