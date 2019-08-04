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السيسي يوجه بالتحول إلى التصنيع في مجال النقل

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع ، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، بأن وزير النقل عرض خلال الاجتماع جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين صناعة النقل، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد، حيث تم عرض
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دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
فايبر مصر تتعاون مع اورانج مارين والمصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحرية (4)

تعاون بين فايبر مصر واورانج مارين والمصرية للاتصالات في الكابلات البحرية

في ثاني شراكاتها الاستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "اورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وإفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة، ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة فايبر مصر.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
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أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
الرئيس-السيسى

السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
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