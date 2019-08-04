مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

إحدى دور علاج الإدمان - أرشيفية

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الشرقية- القاهرة) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وقطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء سليم.

أسفرت الجهود عن ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة حال وجوده في منطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزته 6 طرب حشيش، وضبط أحد الطرود البريدية بميناء القاهرة الجوي آتيا من إحدى الدول الأجنبية، بداخله 8 أكياس بلاستيكية بداخلها 16 كجم لمخدر القات. كما تم ضبط عنصر