جريمة

لسماع المرافعات.. تأجيل «الواحات» لـ18 أغسطس

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
المتهم الليبي المسماري
المتهم الليبي المسماري
قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 18 من أغسطس الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدًا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيس في الحادث، القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، والذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، وقد تلقى تدريبات بمعسكرات داخل
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مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الشرقية- القاهرة) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وقطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء سليم.
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ثروة على جثث الغلابة.. «التموين» تضبط «حيتان السوق»

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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النيابة تستدعي الأب والعريس لمنع زواج طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا باستدعاء والد الطفلة «ريهام» بنت الثالثة عشر بيعًا، والذي حدد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحى بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما أمرت النيابة كذلك باستدعاء «العريس» وطلبت إعداد تقرير من لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها؛ بعدما أبلغت لجنة الحماية عن تفاصيل اتفاق المتهمان على زواج الثاني من طفلة الأول قبل بلوغها السن القانونية للزواج.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
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مواقع-التواصل-الاجتماعى

في 7 أيام.. ضبط 85 قضية نصب وتشهير عبر الإنترنت

على مدار أسبوع كامل، نجحت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وتنوعت القضايا ما بين ابتزاز وتهديد، وسب وقذف وتشهير بمواطنين، واختراق وسرقة حسابات، والترويج لأعمال الدجل والشعوذة، فضلا عن انتحال الصفة وجرائم النصب على المواطنين والترويج لبيع أدوية مستوردة، بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهما.
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إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
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«حبس الممتنع».. كيف تحفظ حقك في «الميراث» قانونا؟

سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون.
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«أحداث ماسبيرو وحكم جلال البحيري» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، والتى تتنوع بين قضايا الإرهاب، وكذلك قضايا المنازعات المالية والرياضية، ويتصدرها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 من يوليو عام 2013، وذلك بعدما كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.
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