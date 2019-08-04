نجوم الرياضة في جنازة والد حسني عبدربه

تحرير:محمد مصباح ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

جنازة والد حسني عبد ربه

شيع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية عصر اليوم الأحد جنازة والد الكابتن حسنى عبدربه لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي وذلك بمسجد نور الله بمدينة أبوصوير الذي توفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذلك بعد صراع مع المرض وبعد حجزه لفترة للعلاج بالمركز الطبي العالمي وشارك في تشييع الجنازة اللاعب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومحمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي السابق واللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية وعدد من قدامى ومدربي النادي الإسماعيلي ومن المنتظر أن يقام العزاء مساء غد الإثنين بمحافظة الإسماعيلية.

ويذكر أن حسني عبدربه اعتزل الكرة العام الماضي وحقق العديد من الإنجازات مع منتخب مصر وحصل على بطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات وأحسن لاعب في بطولة الأمم الإفريقية 2008 بالإضافة إلى احترافه فترة في أحد الأندية الفرنسية. كما أن حسني عبدربه يعتبره الكثير من المواطنين رمزا من رموز المحافظة خصوصا بعد