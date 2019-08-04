سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

رسميا.. المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة للإعلان الدستوري.. وخبراء بالشأن السوداني لـ«التحرير» : خطوة على طريق استقرار السودان
تحرير:باهر القاضى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
السودان
السودان
وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
تعيين رئيس الوزراء للخرطوم من المقرر أن يتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، فيما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.. اقرأ ايضا.. هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟ تفاصيل وثيقة الإعلان الدستوري وبحسب ما أعلنه مبعوث
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى-والسيسى (3)

السيسي يطلع على مراحل تنفيذ قطار «مونوريل»

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتساقا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.? وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، توقيع عقد مع شركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر بطول 96 كم.
زواج 2

غرامات الزواج الثاني.. تقليل للطلاق أم زيادة للعرفي؟

على مدار الأيام الماضية خرج العديد من الأصوات التى تطالب بفرض غرامات مالية على كل من يقدم على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذلك غرامات عند الطلاق من أجل ضبط المنظومة وتقنين عملية الزواج في مصر، للحد من ظاهرة الطلاق التى استشرت على مدار السنوات الماضية بصورة كبيرة للغاية، والزيادة السكانية التى أصبحت تؤرق المجتمع المصري خاصة بعدما تخطى سكان مصر 99 مليون مواطن. انطلاق الفكرة كان من عند الإعلامي نشأت الديهي وامتدت لتطال عددا من الشخصيات المهتمة بقضايا الأسرة.
الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل 36 سفينة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مينا ء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/يوم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات السودان

من التوقيع لتشكيل الحكومة.. الخطة الزمنية لتنفيذ اتفاق السودان

أعلنت المعارضة والمجلس العسكري السوداني التوقيع بشكل نهائي على الإعلان الدستوري 17 أغسطس، وهو ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية الأمر الذي يعد أحد أبرز مطالب المحتجين، وأوضحت مصادر لرويترز، أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام، وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
مظاهرات السودان

سنحرق كل شيء| ماذا وراء تهديد الإسلاميين في السودان؟

«استمعوا لنا أو سنحرق كل شيء»، كان هذا تهديدا حادا أطلقته الحركة الإسلامية في السودان نحو القوات المسلحة السودانية والمجلس العسكري السوداني، في محاولة منها لفرض نفسها على الساحة السياسية. التهديد لم يقتصر على ما سبق فقط، وإنما تعدى إلى التهديد بإعلان الجهاد في البلاد مؤكدين أن الحرب مع الإسلاميين أمر مكلف جدا وفواتيره عالية، وأنهم سيحرقون كل شيء إذا ما لم يستمع لهم، مشددة على أنهم يعرفون عن الجميع ما لا يعرفونه عن أنفسهم، على حد قولهم «إننا أبناء السجون والمعتقلات التي لا تزيدنا إلا إيمانا وتمسكا بقيمنا ومبادئنا».
النيابة السودانية

لماذا رفضت المعارضة السودانية تقرير مجزرة الاعتصام؟

أثار تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين في السودان حالة من الغضب، بعد أن أرجعت اللجنة فض الاعتصام إلى تصرفات فردية اتهمت فيها عددا من الضباط، حيث وجه النائب العام في السودان تهما جنائية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، لدورهم في مجزرة فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني الشهر الماضي. اللجنة وجهت في تقريرها الذي أعلنت عنه أمس، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين مجهولين، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات.
السودان.

تورط 10 ضباط بالسودان في فض اعتصام القيادة العامة

أعلن فتح الرحمن سعيد، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض "اعتصام القيادة العامة" بالسودان، أن اللجنة أصدرت بلاغات جنائية ضد نحو 10 ضباط عسكريين لتورطهم في فض الاعتصام. وأشار سعيد إلى أن ضابطين رفيعين هما من أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى، بضرب المعتصمين. وقال سعيد في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لإعلان نتائج تحقيق اللجنة، إن لجنة التحقيق استجوبت 59 شاهدا ضموا أفراد من القوات المسلحة والأمن وقوات الدعم السريع ومواطنين وأطباء ومعتصمين، وتحصلت اللجنة على 29 مستندا من جهات مختلفة حول أحداث فض الاعتصام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org