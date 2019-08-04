هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

رسميا.. المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة للإعلان الدستوري.. وخبراء بالشأن السوداني لـ«التحرير» : خطوة على طريق استقرار السودان

تحرير:باهر القاضى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

تعيين رئيس الوزراء للخرطوم من المقرر أن يتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، فيما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.. اقرأ ايضا.. هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟ تفاصيل وثيقة الإعلان الدستوري وبحسب ما أعلنه مبعوث

تعيين رئيس الوزراء للخرطوم

من المقرر أن يتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، فيما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر..

اقرأ ايضا.. هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟

تفاصيل وثيقة الإعلان الدستوري

وبحسب ما أعلنه مبعوث الاتحاد الإفرقي للخرطوم، محمد حسن لبات، في مؤتمر صحفي صباح أمس السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وتنص الوثيقة على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلا عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفاوضات.

خطوة على طريق استقرار الخرطوم

ومن جهته ثمن السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، تحركات المجلس العسكرى الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، بالتوقيع بشكل مبدئي على وثيقة الإعلان الدستورى، تمهيدا لتدشين مجلس سيادي يدير البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شئون البلاد.

وأضاف السفير محمد الشاذلى لـ«التحرير»، أن هذه الخطوة ستدعم من الانتقال السلمي للسلطة، وتعد عاملا قويا فى طريق استقرار الخرطوم، كما ستدعم مزيدا من الاستقرار فى أرجاء السودان، بعيدا عن ويلات الصراع والتوترات، خاصة أن تلك الاعمال من عنف وشغب تزيد من عوامل انقسام الخرطوم، وذلك لأن الخرطوم مليء بالجماعات المسلحة، وبالتالى توفير ذلك المناخ يحد من تحركات تلك الجماعات المسلحة بجلوس طرفي الصراع على مائدة الحوار والتفاهم.



وتابع: على الخرطوم أن تتجه وبقوة إلى مائدة الحوار، سواء المجلس العسكرى الانتقالى أو قوى الحرية والتغيير، وذلك لان الاستمرار فى العنف لن يفيد الخرطوم بشيء، وعلى كل طرف أن يتحلى بالجدية حيال إبرام الوثائق، وأن يعلي من المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، وأن يجعل مصلحة استقرار الخرطوم فى المقام الأول.

خطوات جادة لإنهاء حالة الانقسام

من جانبه قال أيمن عبدالوهاب خبير الشئون الإفريقية في مركز الأهرام، إن توقيع طرفي الصراع في السودان، ما بين المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير لوثيقة الإعلان الدستورى، يمثل خطوة جادة فى تأكيد الخرطوم على تبني لغة الحوار المشترك فى التعامل مع الأوضاع الراهنة بالخرطوم، وتعد بمثابة خطوة جادة فى إنهاء حالة الانقسام والخلاف بين طرفي الصراع.



وأوضح أيمن عبدالوهاب لـ«التحرير» أنه رغم توقيع الطرفين على وثيقة الإعلان الدستورى، وما تمثله هذه الخطوة من الاستقرار والتفاهم، إلا أنه -ومع ذلك- تظل المخاوف قائمة، وذلك بحكم طبيعة المرحلة التى تمر بها الخرطوم، فضلا عن تباين الأهداف لدى كل فصيل، مشددا على أن ما تتحرك به الخرطوم من تفاهمات وإعلاء لمصلحة السودان، يعد مؤشرا إيجابيا لتحديد ما هو قادم للمستقبل، فالخلاف والعنف لا يترتب عليه سوى مزيد من الصراعات والحروب الداخلية، والانقسامات، أما الحوار والتفاهم فيجنب البلاد كل عوامل الانشقاق، ويضعها وبقوة على طريق الاستقرار والتنمية، والخروج من الأوضاع الراهنة بأقل الخسائر، على حد قوله.