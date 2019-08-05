ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

لدى أصحاب برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، خاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية، وغالبا ما يبحث عن الأضواء
كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام.
على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
1- ممثل
لدى برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، وخاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية وبتعبير مختلف، وغالبا ما يبحث عن الأضواء والشهرة، ولهذا يمكنه الدخول في اختبارات التمثيل وسيجتازها بكل سهولة، ومن ضمن المهن الأخرى في نفس المستوى، راقص
1- ممثل
لدى برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، وخاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية وبتعبير مختلف، وغالبا ما يبحث عن الأضواء والشهرة، ولهذا يمكنه الدخول في اختبارات التمثيل وسيجتازها بكل سهولة، ومن ضمن المهن الأخرى في نفس المستوى، راقص محترف ومدير فني.
2- طبيب أمراض القلب
يتمتع من ينتمي لبرج الأسد بالكثير من الموهبة، كما أنه جريء ولا يخاف شيئا، ولهذا يمكنه أن يصبح اختصاصيا في أمراض القلب، وخاصة أنه واثق في نفسه بشكل كبير، كما تشمل المهن الأخرى التي تتناسب مع هذا المجال: طبيب رياضي، طبيب الأورام، طبيب التخدير.
اقرأ أيضا: الأسد الطيب.. دائم التحدي ولا يعرف التسلط
3- مصمم مجوهرات
أكثر ما يحبه الأسد تصميم المجوهرات، فهو شخص صبور ومبدع يحب تصميم كل شيء من إبداعه وخاصة أنه يحب الذهب والفضة، حيث إنها تكشف حقيقتهم الداخلية.
4- مسؤول تسويقي
من إرسال البيانات الصحفية إلى السيطرة على الشائعات، فإن الأسد من أكثر الأشخاص المناسبين لمهنة المسؤول التسويقي، وقد يبدو خجولا بالنسبة للآخرين لكن ثقته الداخلية تجعله شجاعا وقائدا ومسؤولا عن كل كلمة يقولها، كما أنه من الذين يفضلون الحفاظ على حياة أكثر خصوصية.
5- متحدث رسمي
لدى الأسد كاريزما وسحر وصراحة ليست موجودة في كل الأشخاص وأن يكون متحدثا رسميا باسم المكان الذي يعمل فيه فإنه قد يكون مغرورا قليلا، تخيل أنه متحدث رسمي باسم شركة خاصة بمنتج ما، فإنه من المتوقع أن يعرض تلك المنتجات والخدمات الجديدة بسلاسة ومن النادر لن يتم رفض عرضه، ومن ضمن المهن الأخرى المناسبة مندوب مبيعات، تاجر سلع، ناشر.
اعرف شريك حياتك المناسب وفقا للأبراج الفلكية
6- وكيل مواهب
وكيل المواهب هو الشخص الذي يجد وظيفة للمؤلفين والممثلين والمخرجين والموسيقيين وعارضي الأزياء والمنتجين والرياضيين المحترفين والكتاب وغيرهم من الناس.
ويتمتع الأسد بفهم فريد لمهنة التمثيل، كونها مجرد جزء من صناعة الترفيه، حيث يمكنه التفاوض مع وكلاء الممثلين، والتفاعل مع الممثلين واستخدام مهاراتهم في تمثيل مصالح الفنانين، وبين المهن الأخرى في هذا الإطار والتي تناسبه: مصمم أزياء ومصمم إضاءة.
7- مقدم برامج النجوم
خلال 15 دقيقة فقط، يستطيع الأسد أن يكون بارعا في تقديم البرامج الخاصة بالمواهب، حيث لديه قدرة على الوصول إلى قلب الجمهور، كما أنه يتمتع بكاريزما المشاهير.
يهمك أن تعرف: الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض
8- مصفف شعر
لدى برج الأسد سحر غريب مع الشعر، حيث يهتم له كثيرا ويعكس مظهره، وإذا دخل مسابقة خاصة بالمصففين، سيكون الفائز الأول من خلال إبراز المظهر الجميل لهذا الشخص وشخصيته تحظى باهتمام العملاء المهتمين كثيرا بالقصات التي يبدع فيها.
9- مندوب مبيعات
هذا البرج يحب التغيير والتنوع كثيرا، وكذلك فرصة للعمل مع الجمهور، ولهذا فإن مهنة مندوب المبيعات تليق به كثيرا، سواء كانت خاصة بالبيع بالتجزئة أو تطوير الأعمال في خط الإنتاج، حيث سيعمل على زيادة عمولته.
غالبا ما يعمل برج الأسد في إحدى المهن السابقة ولا يخرج عن هذا الإطار المختلف.