ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

لدى أصحاب برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، خاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية، وغالبا ما يبحث عن الأضواء

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

وظيفة برج الاسد

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.

1- ممثل لدى برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، وخاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية وبتعبير مختلف، وغالبا ما يبحث عن الأضواء والشهرة، ولهذا يمكنه الدخول في اختبارات التمثيل وسيجتازها بكل سهولة، ومن ضمن المهن الأخرى في نفس المستوى، راقص