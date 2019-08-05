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ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

لدى أصحاب برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، خاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية، وغالبا ما يبحث عن الأضواء
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
وظيفة برج الاسد
وظيفة برج الاسد
كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
1- ممثل  لدى برج الأسد كاريزما غير عادية، تجعله يقف أمام الكاميرات بكل ثقة، وخاصة أن لديه موهبة التمثيل، حيث يستطيع سرد كل الأحداث بدراماتيكية وبتعبير مختلف، وغالبا ما يبحث عن الأضواء والشهرة، ولهذا يمكنه الدخول في اختبارات التمثيل وسيجتازها بكل سهولة، ومن ضمن المهن الأخرى في نفس المستوى، راقص
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عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
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العديد من الأشخاص مهتمون بالأبراج، حتى أنهم يستعينون بها في الحب والصداقة وكثير من العلاقات، ويعتبر العقرب من أكثر الابراج إشراقا ولا يمكن التنبؤ به مثل باقي الأبراج، كما يبدو أن امرأة العقرب هي الأكثر جاذبية في عالم المواعدة عبر الإنترنت. جمع برنامج Tinder بيانات من المستخدمين لتحديد أي الأبراج التي تتلقى ضربات شديدة وتواجه صدمات عديدة، كما يلقي الضوء على سمات وشخصية الأبراج التي يمكن الارتباط معا أو تكوين علاقات مجتمعية، لذا اعرف التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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