النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أحمد حلمي

قدّم العديد من النجوم التهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد طرحه الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات". ومن الفنانين الذين هنؤوه نجم مسرح مصر أوس أوس الذي كتب "أخيرا هيكسر الدنيا بإذن الله"، وكتب الفنان أمير كرارة: "مبروك".

أحمد السعدني هو الآخر علّق وكتب: "يلا بقا"، فيما قالت المطربة أصالة: "أكيد هيكون حلو ورائع كمان"، بينما تمنت كندة علوش أن "يكسر الفيلم الدنيا ويحقق نجاحا كبيرا"، وكذلك روجينا، أما جميلة عوض فعلقت بالقول إنها لا يمكنها الانتظار، فيما كتب الفنان كريم عفيفي: "ألف مبروك إن شاء الله هيكسر الدنيا"، وهى نفس