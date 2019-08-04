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النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
قدّم العديد من النجوم التهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد طرحه الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات". ومن الفنانين الذين هنؤوه نجم مسرح مصر أوس أوس الذي كتب "أخيرا هيكسر الدنيا بإذن الله"، وكتب الفنان أمير كرارة: "مبروك".
أحمد السعدني هو الآخر علّق وكتب: "يلا بقا"، فيما قالت المطربة أصالة: "أكيد هيكون حلو ورائع كمان"، بينما تمنت كندة علوش أن "يكسر الفيلم الدنيا ويحقق نجاحا كبيرا"، وكذلك روجينا، أما جميلة عوض فعلقت بالقول إنها لا يمكنها الانتظار، فيما كتب الفنان كريم عفيفي: "ألف مبروك إن شاء الله هيكسر الدنيا"، وهى نفس
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ريهام -سعيد (1)

ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".
هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
احمد-حلمي-مني-ذكي

الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
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تامر-حسنى (3)

هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
امير-كرارة

أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
انغام-واحمد-إبراهيم

نجل أنغام: أحب أمي ولن أعاديها لكني أحتقر زوجها

أكد عمر عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يُكن لوالدته كل الحب والاحترام، رغم اختلافه مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشر الشاب، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلّق عليها بالإنجليزية: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".
اصالة

أصالة تطرح بوستر ألبوم «في قربك»: قريبًا

طرحت المطربة أصالة البوستر الرسمى لألبومها الغنائى الجديد "فى قربك"، المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت تعليقا على البوستر: "أصالة هتكون دايما فى قربك، انتظروا الألبوم قريبا". تشارك أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل، كما عبرت عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" برومو الفيلم.
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