تدليك المعدة.. تخلص من المشكلات الهضمية لدى طفلك

قم بإحضار قطعة قماش نظيفة مع وعاء من الماء الدافئ، وبعد ذلك اغمرها في الطبق، وضعها على معدة طفلك، حاول تكرار هذه العملية من مرة إلى مرتين في اليوم، حتى تهدأ آلام المعدة
لدى الطفل لغته الخاصة، ولا يستطيع أحد فك شفراتها سوى الأم، فمن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال سوء الهضم، وتشعر الأم بالحيرة بشأن طفلها، توجد بعض الأسباب المؤدية إلى الإمساك عند الأطفال، على سبيل المثال العدوى الفيروسية أو البكتيرية، والتعرض المستمر للهواء الملوث أيضًا، حيث ينتج عنها انتفاخات، كما أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون يصعب هضمها بالنسبة للأطفال، إذا عليك التعرف على طرق العلاجات المنزلية للحفاظ على صحة طفلك، وذلك نقلا عن "stylecraze".
توجد بعض الأعراض والعلامات التي تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال الإمساك والقيء والغثيان والانتفاخ، فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حيث توجد أعراض يجب التوقف عندها ولا يجب التعامل معها كأشياء عابرة:
حمى عالية
نوبات شديدة من الإسهال
فقدان
توجد بعض الأعراض والعلامات التي تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال الإمساك والقيء والغثيان والانتفاخ، فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حيث توجد أعراض يجب التوقف عندها ولا يجب التعامل معها كأشياء عابرة:
حمى عالية
نوبات شديدة من الإسهال
فقدان الشهية
فقدان الوزن أو زيادة الوزن البطيء
صعوبات في التنفس
براز ممزوج بالدم
لتحسين عملية الهضم، عليك اتباع بعض من الوصفات المنزلية الآتية، حاول التعامل مع طفلك برفق، فهو لا يعلم شيئًا عن الشكوى، عليك فقط ملاحظة ما يظهر عليه، وحاول قدر الإمكان التخفيف من آلامه، فمعدته الصغيرة لن تتحمل الاضطرابات الهضمية:
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1- تدليك الطفل
التدليك والمساج بشكل عام يعطيك شعورًا بالراحة والاسترخاء، كما يجعل عضلاتك في حالة استرخاء تامة، فبالتالي يعتبر أحد الخيارات الفعالة للتهدئة من المشكلات الصحية التي يعاني منها طفلك، أبدأ بتدليك بطن طفلك في حركة دائرية برفق، وحاول بعد ذلك تحريك قدميه لليسار واليمين، كما توجد بعض الطرق الأخرى المتمثلة في نوم الطفل على بطنه، وبعد ذلك تبدأ في التلديك، سيشعر طفلك بالراحة وسينام في الحال.
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2- الكمادات الدافئة
المشكلات الهضمية نستطيع حلها بسهولة من خلال تناول عقاقير طبية، أو تجنب بعض الأطعمة التي يصعب هضمها، أو تناول شاي الأعشاب، ولكن ماذا يفعل طفل رضيع لا تستطيع معدته الصغيرة تحمل كمية زائدة من الطعام، لذا قم بإحضار قطعة قماش نظيفة مع وعاء من الماء الدافئ، وبعد ذلك اغمرها في الطبق، وضعها على معدة طفلك، حاول تكرار هذه العملية من مرة إلى مرتين في اليوم.
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3- اضبط وضعية الرضاعة
تساعد الوضعية الصحيحة للرضاعة في التقليل من مشكلات الهضم مثل الحموضة، حيث يجب ضبط الطفل في وضع رأسي، حتى لا يخرج اللبن من الفم، وبعد تناول وجبة مشبعة، حاول رفع الطفل في خط مستقيم لمدة 30 دقيقة، ليتمكن من إخراج الهواء من فمه، الذي من المحتمل أن يتحول إلى غازات وانتفاخ.
4- الزبادي
يعد الزبادي من الأغذية الخفيفة على معدتك، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، إذا لو كنت ترغب في الحفاظ على صحة طفلك وتجنب حدوث انتفاخات عليك بخلط القليل من الزبادي مع الماء.
كيفية منع مشاكل الهضم عند الأطفال
أطعم طفلك أكثر من مرة ولكن بكميات صغيرة؛ لأن هذا يعزز الهضم.
أطعم طفلك ببطء، واجعله في وضع مستقيم.
تأكد من أن حفاضات طفلك ليست ضيقة جدًا.
تعامل مع طفلك برفق بعد الرضاعة، وتجنب اهتزازه بعد التغذية.
إذا كان طفلك يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقم بإعطائه منتجات تحتوي على فول الصويا بدلا من المنتجات المصنوعة من حليب البقر، حاول قدر الإمكان أن تقدم له أطعمة تحتوي على ألياف غذائية مثل الخضراوات المسلوقه، وبعد ذلك قم بهرسها جيدًا لتكون لينة على معدته.
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