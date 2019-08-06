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تدليك المعدة.. تخلص من المشكلات الهضمية لدى طفلك

قم بإحضار قطعة قماش نظيفة مع وعاء من الماء الدافئ، وبعد ذلك اغمرها في الطبق، وضعها على معدة طفلك، حاول تكرار هذه العملية من مرة إلى مرتين في اليوم، حتى تهدأ آلام المعدة
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تخلص من المشكلات الهضمية
تخلص من المشكلات الهضمية
لدى الطفل لغته الخاصة، ولا يستطيع أحد فك شفراتها سوى الأم، فمن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال سوء الهضم، وتشعر الأم بالحيرة بشأن طفلها، توجد بعض الأسباب المؤدية إلى الإمساك عند الأطفال، على سبيل المثال العدوى الفيروسية أو البكتيرية، والتعرض المستمر للهواء الملوث أيضًا، حيث ينتج عنها انتفاخات، كما أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون يصعب هضمها بالنسبة للأطفال، إذا عليك التعرف على طرق العلاجات المنزلية للحفاظ على صحة طفلك، وذلك نقلا عن "stylecraze".
توجد بعض الأعراض والعلامات التي تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال الإمساك والقيء والغثيان والانتفاخ، فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حيث توجد أعراض يجب التوقف عندها ولا يجب التعامل معها كأشياء عابرة: حمى عالية نوبات شديدة من الإسهال فقدان
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المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".
الموجات-الحارة-في-المساء

من الصباح للمساء..تزداد خطورة الموجة الحارة في الليل

يحذر دائمًا خبراء الطقس من التعرض المستمر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، كما يقدمون العديد من النصائح المتعلقة بالإكثار من شرب المياه بكميات كبيرة، إضافة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحارة؛ لأنها تقلل من معدلات الترطيب في الجسم، ولكن هل سمعت عن خطورة الرطوبة في الليل! حذر الأطباء أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة في المساء، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
السرطان-والقلب

العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج. كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
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