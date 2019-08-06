تدليك المعدة.. تخلص من المشكلات الهضمية لدى طفلك

قم بإحضار قطعة قماش نظيفة مع وعاء من الماء الدافئ، وبعد ذلك اغمرها في الطبق، وضعها على معدة طفلك، حاول تكرار هذه العملية من مرة إلى مرتين في اليوم، حتى تهدأ آلام المعدة

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تخلص من المشكلات الهضمية

لدى الطفل لغته الخاصة، ولا يستطيع أحد فك شفراتها سوى الأم، فمن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال سوء الهضم، وتشعر الأم بالحيرة بشأن طفلها، توجد بعض الأسباب المؤدية إلى الإمساك عند الأطفال، على سبيل المثال العدوى الفيروسية أو البكتيرية، والتعرض المستمر للهواء الملوث أيضًا، حيث ينتج عنها انتفاخات، كما أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون يصعب هضمها بالنسبة للأطفال، إذا عليك التعرف على طرق العلاجات المنزلية للحفاظ على صحة طفلك، وذلك نقلا عن "stylecraze".

توجد بعض الأعراض والعلامات التي تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال الإمساك والقيء والغثيان والانتفاخ، فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حيث توجد أعراض يجب التوقف عندها ولا يجب التعامل معها كأشياء عابرة: حمى عالية نوبات شديدة من الإسهال فقدان