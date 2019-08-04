هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

هيثم شاكر

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.

وطرح المطرب هيثم شاكر منذ أسبوع كليب أغنية "ماتوصونيش"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان. ويقول الفنان هيثم شاكر: "استمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، وتعودّت أن أفاجئ