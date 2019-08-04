الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.

فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" وبـ"العمل الجبان"، وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء". وتعالت الأصوات المطالبة بضبط أفضل لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة. وتشهد