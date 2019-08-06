من الصباح للمساء..تزداد خطورة الموجة الحارة في الليل

تناول كميات كبيرة من السوائل، وذلك يطبق أيضًا على الحيوانات الأليفة التي تعيش معك في المنزل، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية من ارتفاع درجة الحرارة في الليل
يحذر دائمًا خبراء الطقس من التعرض المستمر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، كما يقدمون العديد من النصائح المتعلقة بالإكثار من شرب المياه بكميات كبيرة، إضافة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحارة؛ لأنها تقلل من معدلات الترطيب في الجسم، ولكن هل سمعت عن خطورة الرطوبة في الليل! حذر الأطباء أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة في المساء، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
لا تأتي مخاطر الموجات الحارة من الشمس فقط، ولكن أثبتت العديد من الدراسات خطورة الموجات الحارة في الليل، في هذا العام، تعرضت العديد من البلاد حول العالم لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحذر خبراء الطقس من عدم الخروج في النهار وقضاء هذه الفترة في المنزل، ولكن لن يستطيع العديد من الأفراد الالتزام بذلك،
لا تأتي مخاطر الموجات الحارة من الشمس فقط، ولكن أثبتت العديد من الدراسات خطورة الموجات الحارة في الليل، في هذا العام، تعرضت العديد من البلاد حول العالم لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحذر خبراء الطقس من عدم الخروج في النهار وقضاء هذه الفترة في المنزل، ولكن لن يستطيع العديد من الأفراد الالتزام بذلك، إذ يجب استخدام واق جيد للشمس لحماية بشرتك من الندبات، إضافة إلى تناول كميات كبيرة من الخضراوات حتى تحصل على معدلات عالية من الترطيب.
توجد العديد من الأمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة يواجهها العديد من الأشخاص، خاصة مصابي ضغط الدم المنخفض، فوفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، من أكثر الأمراض الشائعة: السكتات الدماغية والنوبات القلبية إضافة إلى حروق الشمس والطفح الجلدي، مثلما تحدثنا مسبقًا قد يصل إلى الطفح الجلدي في المنطقة التي توجد أسفل الثدي.
وعند الحديث عن مدى الضرر الذي يلحق بالإنسان، فالسكتات الدماغية على سبيل المثال تحدث عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 39 درجة وأكثر من ذلك، وتظهر الأعراض متمثلة في الأرق والصداع والدوار، وقد تصل إلى فقدان الوعي، وبينما الحروق الناتجة عن الشمس تبدو غير مؤذية بشكل كبير، إلا أنها ما زالت خطيرة وتؤدي إلى تلف في البشرة مصحوبًا بحكة.
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كما أن الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مثل أمراض القلب أو السمنة، لديهم معدل خطورة كبير من الإصابة بأمراض تتعلق بالقلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن تزيد درجات الحرارة في المساء بشكل متزايد من ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ذلك يتفهم العديد من الأفراد خطورة التعرض للحرارة والأمراض المصاحبة لها طوال اليوم، ولكن لا أحد يدرك أن الأخطار ما زالت موجودة حتى في المساء، فبعد غروب الشمس أثناء الموجة الحارة، قد تشعر بالترطيب، لكن درجة الحرارة في الخارج لا تزال غير باردة بدرجة كافية للأشخاص الذين تعرضت أجسادهم للحرارة الشديدة طوال اليوم.
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وقال الدكتور باروخ فيرتل من مركز طب الطوارئ في كليفلاند كلينك: "كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة: قد لا يدرك الأشخاص النائمون أن درجة حرارتهم الأساسية ترتفع بشكل كبير أثناء النوم"، كما حذر من ممارسة أي رياضة شاقة أو رفع أشياء ثقيلة خلال ساعات الليل، عندما يكون جسمك ساخنًا، غير قادر على التخلص من درجات الحرارة المرتفعة، ما يلي بعض من الطرق البسيطة التي يجب أن تتبعها للحفاظ على درجة حرارة جسمك حتى المساء:
يقول فيرتل يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، خاصة لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل:
1- الجلوس في مكان يحتوي على مبرد للهواء.
2- إذا لم يكن لديك تكييف في المنزل، حاول الاستحمام عدة مرات في اليوم الواحد لترطيب جسمك من الداخل والخارج باستمرار.
3- تناول كميات كبيرة من السوائل، وذلك يطبق أيضًا على الحيوانات الأليفة التي تعيش معك في المنزل، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية من ارتفاع درجة الحرارة.
4- الابتعاد عن التجمعات، تجنبًا لحالات الاختناق والإغماء، إذا شعرت أنك غير قادر على التنفس، عليك بالذهاب للطبيب، أو القيام بكمادات باردة.
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