من الصباح للمساء..تزداد خطورة الموجة الحارة في الليل

تناول كميات كبيرة من السوائل، وذلك يطبق أيضًا على الحيوانات الأليفة التي تعيش معك في المنزل، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية من ارتفاع درجة الحرارة في الليل

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الموجات الحارة في المساء

يحذر دائمًا خبراء الطقس من التعرض المستمر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، كما يقدمون العديد من النصائح المتعلقة بالإكثار من شرب المياه بكميات كبيرة، إضافة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحارة؛ لأنها تقلل من معدلات الترطيب في الجسم، ولكن هل سمعت عن خطورة الرطوبة في الليل! حذر الأطباء أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة في المساء، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

لا تأتي مخاطر الموجات الحارة من الشمس فقط، ولكن أثبتت العديد من الدراسات خطورة الموجات الحارة في الليل، في هذا العام، تعرضت العديد من البلاد حول العالم لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحذر خبراء الطقس من عدم الخروج في النهار وقضاء هذه الفترة في المنزل، ولكن لن يستطيع العديد من الأفراد الالتزام بذلك،