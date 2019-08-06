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من الصباح للمساء..تزداد خطورة الموجة الحارة في الليل

تناول كميات كبيرة من السوائل، وذلك يطبق أيضًا على الحيوانات الأليفة التي تعيش معك في المنزل، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية من ارتفاع درجة الحرارة في الليل
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الموجات الحارة في المساء
الموجات الحارة في المساء
يحذر دائمًا خبراء الطقس من التعرض المستمر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، كما يقدمون العديد من النصائح المتعلقة بالإكثار من شرب المياه بكميات كبيرة، إضافة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحارة؛ لأنها تقلل من معدلات الترطيب في الجسم، ولكن هل سمعت عن خطورة الرطوبة في الليل! حذر الأطباء أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة في المساء، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
لا تأتي مخاطر الموجات الحارة من الشمس فقط، ولكن أثبتت العديد من الدراسات خطورة الموجات الحارة في الليل، في هذا العام، تعرضت العديد من البلاد حول العالم لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحذر خبراء الطقس من عدم الخروج في النهار وقضاء هذه الفترة في المنزل، ولكن لن يستطيع العديد من الأفراد الالتزام بذلك،
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المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".
السرطان-والقلب

العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج. كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
اسباب-تأخر-الدورة-الشهرية

الأمراض المزمنة.. أسباب انقطاع الدورة الشهرية

تأتي الدورة الشهرية في موعد محدد من كل شهر، ويوصى دائما بتناول أطعمة ومشروبات تقلل من الشعور بالألم؛ على سبيل المثال، البروكلي غني بكميات كبيرة من الكالسيوم، والزبادي واللبن والشوكولاتة أيضا، وبالنسبة للمعادن والفيتامينات فالخضراوات الورقية خيار جيد لذلك، ولكن قد تتأخر الدورة عن موعدها أو لا تأتي على الإطلاق، هل فكرت مسبقا في الأسباب؟ الضغط والتوتر والشعور بالقلق من الأسباب الرئيسية في عدم انتظام دورتك الشهرية، فحاولي قدر الإمكان التخلص من الضغط، والاسترخاء الجيد، نقلا عن "health line".
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