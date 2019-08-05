هذه الملابس يجب ألا ترتديها على متن الطائرة

إذا كنتِ قد اشتريتِ للتو سترة الكشمير الجديدة وترغبين في تجربتها وإظهارها، فلن تكون رحلتك بالطائرة مناسبة، بل من الأفضل وضعها داخل حقيبتك وارتداؤها فور وصولك
صحيح أنك عند السفر بالطائرة تريدين التأكد أنكِ تشعرين بالراحة وأن تكوني في أفضل حال، ولهذا ليس من السهل دائما اختيار ملابس السفر المثالية، فيجب أن تكون عملية بما يكفي لإدارة عقبات تسلق السلالم وحمل الحقائب الثقيلة.
في بعض الأحيان، قد تخطئين في اختيار ملابسك عند السفر بالطيران، ظنا أنكِ يجب أن تكوني بكامل أناقتك حتى وإن كانت مريحة، ولكن من المهم تجنب أي ملابس مزيفة تعوق راحتك وتسبب لك الشعور بالحَر والحكة، والاستعداد لرحلتك بهذه النصائح، وفقا لما ذكره موقع Top Journey Mag.
الأحذية ذات الكعب
إذا لم تكوني معتادة ارتداء الكعب، فمن الأفضل عدم ارتدائه في الطائرة، فلن يكون الوقت والمكان مناسبين، وذلك لأن الكعب يضغط على قدميك ويسبب لك الآلام والانزعاج، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق بعد انتهاء الرحلة، فتكملين يومك وأنتِ تحاولين إصلاح قدميك والتخلص من المشكلة، كما يكون السفر أسوأ
الأحذية ذات الكعب
إذا لم تكوني معتادة ارتداء الكعب، فمن الأفضل عدم ارتدائه في الطائرة، فلن يكون الوقت والمكان مناسبين، وذلك لأن الكعب يضغط على قدميك ويسبب لك الآلام والانزعاج، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق بعد انتهاء الرحلة، فتكملين يومك وأنتِ تحاولين إصلاح قدميك والتخلص من المشكلة، كما يكون السفر أسوأ كابوس بسبب تلك الكعوب.
ملابس جديدة
إذا كنت قد اشتريت للتو سترة الكشمير الجديدة وترغبين في تجربتها وإظهارها، فلن تكون رحلتك بالطائرة مناسبة، بل من الأفضل وضعها داخل حقيبتك وارتداؤها فور وصولك إلى الجهة المطلوبة، حيث يمكن أن تواجهي انسكاب القهوة أو الطعام عليها، وذلك لأن الأماكن صغيرة بداخل الطائرة، لذا ارتدي شيئا عمليا لا تبكين عليه إذا تضرر وظهرت عليه بعض البقع في ما بعد.
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السالوبيت الجينز
بالطبع هذا السالوبيت شيك عند ارتدائه، لكن جلوسك به في الطائرة ليس مناسبا على الإطلاق، وذلك لأنه عند ذهابك إلى الحمام سيكون شيئا صعبا جدا، خاصة أن المرحاض صغير؛ لذا احرصي على ارتداء ملابس بسيطة يسهل خلعها ولا تسبب لك أي مشكلات.
الفستان الصيفي
غالبا ما يكون الفستان الصيفي فكرة رائعة عند ارتدائه في الطائرة، ولكن إذا كنتِ ستذهبين إلى مكان أكثر برودة فلن يكون مناسبا، لذا عليك التأكد من الطقس في الوجهة التي ستذهبين إليها لكي لا تصابي بالإنفلونزا، كما أن مكيف الهواء على متن الطائرة بارد للغاية، وبدون سترة ستشعرين بالبرودة.
الشبشب
قد تظنين أن الشبشب مناسب لك، خاصة أنكِ تسافرين لساعات في الطائرة، ولكن من الأفضل وضعه في حقيبتك، فإنه ليس مناسبا، وإذا كنتِ قلقة من رائحة قدميك فاستخدمي مزيل الرائحة الخاص بالأحذية، واستبدلي الجوارب في المرحاض.
العطور الثقيلة
قد يكون من المغري تجربة جميع العينات المجانية في المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في الطريق إلى الرحلة، لكنكِ ستسببين إزعاجا للمسافرين بسبب الرائحة التي صممتِ على تجربتها، خاصة أن الطائرة مغلقة.
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البنطلون الليجن
إذا كنتِ من الفتيات اللاتي يحببن ارتداء البنطلون الليجن، فلا تجعليه خيارك الأول عند السفر بالطائرة، وذلك لأن للطائرة قواعد حتى في ارتداء الملابس، فقد تعترض شركة الطيران على ما ترتديه.
ملابس تحمل عبارات مسيئة
في بعض الأحيان تكتب على التيشرتات بعض العبارات المسيئة أو الخليعة ولا يدري بعض الشباب بها، وعند ارتدائها على متن الطائرة، سيكون أمرا مستفزا كثيرا، وقد يسيء للركاب أو للبلد الذي ستذهبين إليه؛ لذا إذا لم تكوني متأكدة أنك تستطيعين ارتداء تيشرت عبارته مفهومة، فمن الأفضل تركه في حقيبتك منعا للمشكلات.
ماذا يمكن أن ترتدي؟
من المهم اختيار ملابس بسيطة قطنية وفضفاضة، ومناسبة لجو الطائرة وطقس البلد الذي تذهبين إليه، كما يجب التأكد من راحتك كثيرا، ومن الاحتياطي أخذ بطانية صغيرة معك لأنه من المرجح شعورك بالبرد داخل الطائرة، واتبعي آداب السفر على متن الطائرة منعا لأي عقبة، وكوني أنيقة أيضا.