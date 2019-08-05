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هذه الملابس يجب ألا ترتديها على متن الطائرة

إذا كنتِ قد اشتريتِ للتو سترة الكشمير الجديدة وترغبين في تجربتها وإظهارها، فلن تكون رحلتك بالطائرة مناسبة، بل من الأفضل وضعها داخل حقيبتك وارتداؤها فور وصولك
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ملابس لا تناسب الطائرة
ملابس لا تناسب الطائرة
صحيح أنك عند السفر بالطائرة تريدين التأكد أنكِ تشعرين بالراحة وأن تكوني في أفضل حال، ولهذا ليس من السهل دائما اختيار ملابس السفر المثالية، فيجب أن تكون عملية بما يكفي لإدارة عقبات تسلق السلالم وحمل الحقائب الثقيلة. في بعض الأحيان، قد تخطئين في اختيار ملابسك عند السفر بالطيران، ظنا أنكِ يجب أن تكوني بكامل أناقتك حتى وإن كانت مريحة، ولكن من المهم تجنب أي ملابس مزيفة تعوق راحتك وتسبب لك الشعور بالحَر والحكة، والاستعداد لرحلتك بهذه النصائح، وفقا لما ذكره موقع Top Journey Mag.
الأحذية ذات الكعب إذا لم تكوني معتادة ارتداء الكعب، فمن الأفضل عدم ارتدائه في الطائرة، فلن يكون الوقت والمكان مناسبين، وذلك لأن الكعب يضغط على قدميك ويسبب لك الآلام والانزعاج، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق بعد انتهاء الرحلة، فتكملين يومك وأنتِ تحاولين إصلاح قدميك والتخلص من المشكلة، كما يكون السفر أسوأ
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حافظي على ثبات مكياجك في الصيف بهذه الخطوات

الصيف مليء بالأشياء الرائعة، كالذهاب إلى المصيف والاستمتاع بالبحر، أو السهرات النيلية في الليل، بالإضافة إلى موسم الأفراح الذي يخلصك من المزاج السيئ. وعندما تشعرين بالحر فغالبا ما تتناولين كوبا من العصير المثلج أو الفاكهة الباردة للترطيب، ولكن السيئ في الصيف المكياج غير الثابت، والذي يتغير مظهره نتيجة العرق والشعور برطوبة الجو. إذا كان لديك مناسبات عديدة خلال الصيف وتحتاجين إلى ثبات المكياج، فهناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ عليه، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
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لا تبالغ في التقشير| كيفية التعامل مع البشرة الحساسة

البشرة الحساسة تعاني بشكل كبير في فصلي الصيف والشتاء، وتتغير مع التقلبات المناخية، إذ تتطلب عناية خاصة منعا لظهور الحبوب وتغيُّر لون الجلد والجفاف، ومن ثم عليك اتباع روتين عناية صحي إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة؛ فعلى سبيل المثال، استخدم ماء الورد يوميا عند الاستيقاظ من النوم وعند الذهاب للبيت، لإزالة الأتربة العالقة بالمسام، والغسول الصحي أيضًا من الأمور المهمة، كما أن الإسكرابات الطبيعية المنزلية جيدة لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، حسبما ذكر الموقع الأمريكي "bold sky.com".
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خبيرة تجميل تكشف طرق وضع المكياج على طريقة هوليوود

كشفت خبيرة تجميل شهيرة عملت مع كبرى العلامات التجارية في مجال الأزياء، عن أفضل نصائحها لتحقيق مظهر نموذجي، حيث عملت فيوريلا كومان، من لندن، مع شانيل وبربري وشارلوت تيلبوراي، وتميل إلى استخدام كل ما هو في متناول اليد لتجهيز عارضات الأزياء بسرعة. وتحدثت الخبيرة عن أسرار وضع المكياج، بما في ذلك طرق رسم الحواجب واستخدام "الماسكرا"، ورسم الشفاه، وجعل الخدود بشكل أفضل، كما قدمت بعض الاقتراحات التي تهم كل فتاة، تعرفي عليها وفقًا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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