هذه الملابس يجب ألا ترتديها على متن الطائرة

إذا كنتِ قد اشتريتِ للتو سترة الكشمير الجديدة وترغبين في تجربتها وإظهارها، فلن تكون رحلتك بالطائرة مناسبة، بل من الأفضل وضعها داخل حقيبتك وارتداؤها فور وصولك

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

ملابس لا تناسب الطائرة

صحيح أنك عند السفر بالطائرة تريدين التأكد أنكِ تشعرين بالراحة وأن تكوني في أفضل حال، ولهذا ليس من السهل دائما اختيار ملابس السفر المثالية، فيجب أن تكون عملية بما يكفي لإدارة عقبات تسلق السلالم وحمل الحقائب الثقيلة. في بعض الأحيان، قد تخطئين في اختيار ملابسك عند السفر بالطيران، ظنا أنكِ يجب أن تكوني بكامل أناقتك حتى وإن كانت مريحة، ولكن من المهم تجنب أي ملابس مزيفة تعوق راحتك وتسبب لك الشعور بالحَر والحكة، والاستعداد لرحلتك بهذه النصائح، وفقا لما ذكره موقع Top Journey Mag.

الأحذية ذات الكعب إذا لم تكوني معتادة ارتداء الكعب، فمن الأفضل عدم ارتدائه في الطائرة، فلن يكون الوقت والمكان مناسبين، وذلك لأن الكعب يضغط على قدميك ويسبب لك الآلام والانزعاج، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق بعد انتهاء الرحلة، فتكملين يومك وأنتِ تحاولين إصلاح قدميك والتخلص من المشكلة، كما يكون السفر أسوأ