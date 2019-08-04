السيسي يطلع على مراحل تنفيذ قطار «مونوريل»

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتساقا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.? وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، توقيع عقد مع شركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر بطول 96 كم.

ويتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة، تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، إضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لمصلحة منظومة السكك الحديدية، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الإفريقية