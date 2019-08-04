مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

مانشستر سيتي

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، سجل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 بينما سجل التعادل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة. المباراة بدأت بتركيز كبير من جانب أبناء جوارديولا، ونجح رحيم سيرلينج مبكرًا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وخرج ليروي ساني من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ودخل المهاجم جابريل خيسوس.

ومنع القائم هدفا مؤكدا لصلاح في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد أن مر بطريقة رائعة من زينشينكو وضعها على يسار برافو لكن القائم تصدى لها لينتهى الشوط الأول بتقدم السيتي 1-0. في الشوط الثاني اختلفت المباراة تماما وظهر لاعبو ليفربول بشكل أفضل فنيا وبدنيّا عن الشوط الأول، ومنع القائم هدف التعادل للريدز في