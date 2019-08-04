هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

سيكون نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز الذي يتقدم على منافسيه بنحو 15 نقطة، هو حجر العثرة في إستراتيجية ترامب للفوز بانتخابات 2020

تحرير:أحمد سليمان ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

جو بايدن

بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أنه على الرغم من خسارته التصويت الشعبي بثلاثة ملايين صوت، فاز ترامب بهامش قوي في المجمع الانتخابي، عن طريق زيادة هامشية في فرز الأصوات في ولايات ميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا. ترامب قال خلال التجمع الانتخابي: "كنت أشاهد المناظرة الليلة الماضية، وشاهدت الجزء