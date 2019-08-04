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هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

سيكون نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز الذي يتقدم على منافسيه بنحو 15 نقطة، هو حجر العثرة في إستراتيجية ترامب للفوز بانتخابات 2020
تحرير:أحمد سليمان ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
جو بايدن
جو بايدن
بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.
وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أنه على الرغم من خسارته التصويت الشعبي بثلاثة ملايين صوت، فاز ترامب بهامش قوي في المجمع الانتخابي، عن طريق زيادة هامشية في فرز الأصوات في ولايات ميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا. ترامب قال خلال التجمع الانتخابي: "كنت أشاهد المناظرة الليلة الماضية، وشاهدت الجزء
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الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في تكساس إلى 40 شخصًا

ارتفعت حصيلة مصابي حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت بأحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينما بلغ عدد القتلى 20 ضحية وفقًا لما أعلنته شركة المدينة الحدودية مع المكسيك، فيما كشفت وسائل إعلام عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية قد أعلنت أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".
دونالد ترامب

أول رد من ترامب على مقتل 20 أمريكيًا في هجوم تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية". وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

20 قتيلا و18 مصابا حصيلة إطلاق نار في متجر بأمريكا

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى الواقعة التي جرت قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية. وقالت الشرطة: إن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".
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المناظرة الديمقراطية 1

قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون الناخبون الأمريكيون على موعد مع الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويدخل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، هذه الانتخابات متخليا عن عقود من مناصرة التعامل الحازم مع الجريمة، للترشح تحت لواء إصلاح العدالة الجنائية. وفي الوقت نفسه اقترحت المدعي العام السابق كامالا هاريس، إلغاء تجريم "الحشيش"، كما كشف بيت بوتيجيج، الذي لا يلقى تأييدا من الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، عن خطة للتصدي للعنصرية.
دونالد ترامب

انقسام أمريكي بسبب تغريدات ترامب العنصرية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدانة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. ففي يوم الأحد الماضي، أثار ترامب حالة من الغضب عندما وجه سلسلة من التغريدات العنصرية، ضد 4 عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب يطلب منهن "العودة" إلى بلدانهن الأصلية. في الوقت الذي يعد فيه عضوات الكونجرس اللاتي هاجمهن ترامب، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طالب، وإلهان عمر وآيان بريسلي، مواطنات أمريكيات، ولد 3 منهن في الولايات المتحدة، فيما ولدت إلهان عمر في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

واشنطن تفرض قيودا على دبلوماسيين إيرانيين في نيويورك

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا صارمة على حركة أكثر من 10 من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم بنيويورك، وفقا لمذكرة دبلوماسية أمريكية أرسلت إلى البعثة الإيرانية للأمم المتحدة. وذكرت المذكرة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الدبلوماسيين سيخضعون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري وسط توترات متزايدة بين البلدين. وأضافت أنه سيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كيندي.
ترامب (1)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران وعلاقتي بأردوغان جيدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، بحسب "فرانسب برس". وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، إن "واشنطن تُريد من إيران أن تخرج من اليمن". والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات.
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