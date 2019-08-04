أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

أردوغان وترامب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".

وتشمل مناطق شرق الفرات في سوريا، مدينتي دير الزور والرقة، التي كانت عاصمة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة داعش على تلك المناطق. وشنت تركيا حملة ضد اللاجئين السوريين خلال الشهر الماضي،