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أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
وتشمل مناطق شرق الفرات في سوريا، مدينتي دير الزور والرقة، التي كانت عاصمة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة داعش على تلك المناطق. وشنت تركيا حملة ضد اللاجئين السوريين خلال الشهر الماضي،
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تهديد ايران للملاحة

صراع الناقلات مسلسل لا ينتهي وأوروبا الخاسر الأكبر

أصبح التصعيد الإيراني وتهديد الممرات المائية مسلسلا لا تنتهي حلقاته، فلا تزال أزمة الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران لم تنتهِ بعد، حتى نجد طهران تعلن، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون الكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة. الحرس الثوري الإيراني زعم أن الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبَل السلطات القضائية في جزيرة فارسي، الواقعة على الخليج العربي، وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.
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توتر بين الحلفاء.. فرنسا وألمانيا ترفضان دعم واشنطن في الخليج

تصاعدت التوترات في الخليج العربي، وذلك بعد تعرض سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية للتخريب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج، مؤكدة أن الخطوة بمثابة رسالة تحذيرية إلى إيران من القيام بأي خطوة قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج لم تلق ترحابا من قبل بعض حلفاء واشنطن، حيث أعلنت باريس وبرلين عدم اتفاقهما مع اقتراح واشنطن بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" في الخليج العربي، معلنين رفضهما إرسال سفن إلى هناك، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية>
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سقوط مقاتلة إيرانية في بوشهر ومصرع قائدها

أعلن حاكم مقاطعة تنجستان في محافظة بوشهر جنوب البلاد، اليوم الأحد، سقوط طائرة مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن حاكم المقاطعة أوضح أن تحطم الطائرة ناتج عن عطل فني، مضيفا أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة، وأن كلاهما بصحة جيدة. وأفادت "إرنا" أن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وكانت إيران شهدت في مايو الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.
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صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
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الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
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أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها. إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟
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أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
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