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ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".
وكشفت أن أمير كرارة كان أول المتصلين بها، حتى من قبل إعلانها عن حالتها المرضية، وأخبرته ‏بأن هناك "خياطة" كثيرة داخل أنفي، ولا أستطيع الكلام كثيرًا، إلى جانب انهياري النفسي، ولكنه كان لطيفًا وراقيًا، وأصر على ‏الاطمئنان علي دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا.‏ كما أوضحت أن الفنانة ياسمين
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النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

قدّم العديد من النجوم التهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد طرحه الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات". ومن الفنانين الذين هنؤوه نجم مسرح مصر أوس أوس الذي كتب "أخيرا هيكسر الدنيا بإذن الله"، وكتب الفنان أمير كرارة: "مبروك".
هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
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ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

ياسمين عبد العزيز تتحدث لأول مرة عن انفصالها (فيديو)

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC". ونشرت "ياسمين"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت بكلمة "قريبا"، وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مرح للغاية، كما تكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقالت: "قررت أواجه الناس بخبر انفصالي لأني واخدة على الخبطات في حياتي.. ولساني هيوديني في داهية".
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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المهن التمثيلية ترد على الإساءة لفاروق الفيشاوي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا، ترد فيه على الإساءة التي طالت الراحل فاروق الفيشاوي من قِبل أحد المواقع الصحفية، وفيه: «أثار ما نشر عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عقب وفاته ألم واستياء جموع الفنانين المصريين، حيث إنه يعرض بسمعة الفنان الراحل، في إصرار يدل عليه وضع صورته بوضوح وفجاجة على الغلاف وعنونته بجمل صادمة عن فنان كبير ترك أثرا إيجابيا في نفوس الملايين على مدار عقود من الإبداع الراقي، والمؤلم حقا أنه يأتي ذلك عن طريق مؤسسة صحفية عريقة نحترمها جميعا وفي توقيت صعب فلم يمر على وفاة الفنان الراحل ساعات".
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ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي بعد غياب 17 عاما

لأول مرة منذ 17 عاما تطل النجمة ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي. وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عبد العزيز عام 2002، من خلال برنامج "فرصة سعيدة"، الذي حلت ضيفة عليه مع الفنانة منى زكي وكان يقدمه الفنان شريف منير عبر فضائية "دريم"، ومن بعدها انقطعت عن المشاركة في أي برنامج تليفزيوني إلى أن نجحت منى الشاذلي في إقناعها بالظهور من جديد.
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