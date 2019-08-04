ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

ريهام سعيد

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".

وكشفت أن أمير كرارة كان أول المتصلين بها، حتى من قبل إعلانها عن حالتها المرضية، وأخبرته ‏بأن هناك "خياطة" كثيرة داخل أنفي، ولا أستطيع الكلام كثيرًا، إلى جانب انهياري النفسي، ولكنه كان لطيفًا وراقيًا، وأصر على ‏الاطمئنان علي دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا.‏ كما أوضحت أن الفنانة ياسمين