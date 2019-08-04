أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

محمد أبو تريكة

علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".

وأضاف عن الدولى المصرى: "واستطاع أيضا التغلب على بعض الأزمات التي مر بها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، بل وظهر بمستوى فني وبدني رائع رغم أنه انضم لمعسكر ليفربول متأخرا". وأكمل موجها له نصيحة قائلا: "صلاح لاعب كبير وهو هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين وانضم للعام الثاني



وأضاف عن الدولى المصرى: "واستطاع أيضا التغلب على بعض الأزمات التي مر بها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، بل وظهر بمستوى فني وبدني رائع رغم أنه انضم لمعسكر ليفربول متأخرا".



وأكمل موجها له نصيحة قائلا: "صلاح لاعب كبير وهو هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين وانضم للعام الثاني على التوالي لأفضل 10 لاعبين في العالم، يعيبه فقط في المباراة التسرع في الهجمات أمام المرمى والأنانية في بعض الفرص التي أتيحت له".



وأنهى تصريحاته: "في المجمل صلاح قدم أداء جيدا ويحتاج فقط لبعض الحظ والتوفيق ليسجل الأهداف، ليفربول أيضا قدم أداء جيدا في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللعب وكانت له أكثر من فرصة للتسجيل".



ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي 2019/ 2020 (البريميرليج) بمواجهة نورويتش سيتي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأنفليلد.