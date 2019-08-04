رياضة

أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".
وأضاف عن الدولى المصرى: "واستطاع أيضا التغلب على بعض الأزمات التي مر بها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، بل وظهر بمستوى فني وبدني رائع رغم أنه انضم لمعسكر ليفربول متأخرا". وأكمل موجها له نصيحة قائلا: "صلاح لاعب كبير وهو هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين وانضم للعام الثاني
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جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

ووكر عن التصدي القاتل: أنا مدافع ودوري منع الأهداف

علق كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على التصدى التاريخى له خلال مباراة اليوم، التي توج بعدها فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ويمبلي. وقال ووكر فى تصريحات لبى بى سى الإنجليزية عن الإنقاذ الأسطورى: "أنا مدافع ومهمتي إيقاف الأهداف، سعيد للغاية بمساعدتي لفريقي في هذا الوقت الحاسم".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، سجل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 بينما سجل التعادل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة. المباراة بدأت بتركيز كبير من جانب أبناء جوارديولا، ونجح رحيم سيرلينج مبكرًا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وخرج ليروي ساني من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ودخل المهاجم جابريل خيسوس.
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جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

ووكر عن التصدي القاتل: أنا مدافع ودوري منع الأهداف

علق كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على التصدى التاريخى له خلال مباراة اليوم، التي توج بعدها فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ويمبلي. وقال ووكر فى تصريحات لبى بى سى الإنجليزية عن الإنقاذ الأسطورى: "أنا مدافع ومهمتي إيقاف الأهداف، سعيد للغاية بمساعدتي لفريقي في هذا الوقت الحاسم".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، سجل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 بينما سجل التعادل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة. المباراة بدأت بتركيز كبير من جانب أبناء جوارديولا، ونجح رحيم سيرلينج مبكرًا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وخرج ليروي ساني من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ودخل المهاجم جابريل خيسوس.
محمد-صلاح (1)

ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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