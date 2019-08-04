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عطل يضرب فيسبوك وإنستجرام

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
فيسبوك - صورة تعبيرية
فيسبوك - صورة تعبيرية
أصيب موقعا "فيسبوك" و"إنستجرام" بخلل فني، مساء الأحد، أدى إلى تعطله في مصر وعدد من الدول حول العالم، إذ تسبب في ظهور مشكلة في التصفح وتحميل الصور والفيديوهات. واشتكى رواد موقع "فيس بوك" من ظهور الموقع خال من أي بيانات، إلا أنه سرعان ما عاد مرة أخرى، ومن ناحية أخرى لم تعلن الشركة رسميا عن وقوع عطل في "فيسبوك" حتى الآن. وفي وقت سابق تعرضت تلك المواقع إلى عطل فني، ما دفع الشركة المالكة لـ”فيس بوك، وإنستجرام، واتسآب”، إلى تقديم اعتذار عن انقطاع الخدمة، وبخاصة في "فيس بوك".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الثلاثة، اشتكوا في الولايات المتحدة الأمريكية وشمال إفريقيا من سوء الخدمة، وشكى البعض من الانقطاع الكامل لها، فيما تكررت هذه الانقطاعات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما دفع البعض بالاعتقاد السائد بأن شركة فيسبوك تسعى إلى توحيد خدمة الدردشات.

اندرويد

وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو

تعرض متجر جوجل بلاي للعديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب الكشف عن العديد من البرامج والتطبيقات الضارة بالمتجر. من الواضح أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه المنصة مزيدا من الإجراءات الوقائية، فإن الجهات التي تهدد تلك التطبيقات ما زالت تبحث عن سبل ملتوية لإيجاد مساحة لها عبر هواتف أندرويد. على الرغم من زعم جوجل بلاي عدة مرات أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة للتطبيقات الخبيثة، فعلى المستخدمين توخي الحذر الشديد قبل تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة وغير موثوقة، حسب صحيفة «فوربس» الأمريكية.
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات. ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل. كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
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سامسونج في المقدمة.. تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا

مبيعات الهواتف الذكية أصبحت مصدر الدخل الرئيسي لكبرى شركات التكنولوجيا حول العالم، لذا يشتد السباق بشكل يومي بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية على من يبتكر أحدث تكنولوجيا يجذب بها المستخدمين، فكلما أنفقت الشركات على قسم الأبحاث والتطوير، أبدعت في منتجاتها، ما ينعكس بشكل طبيعي على مبيعاتها في الأسواق العالمية، ويرفع من اسم العلامة التجارية حول العالم. وفي الأيام السابقة أصدرت مؤسسة IDC للأبحاث أحدث تقاريرها عن حجم مبيعات الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
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شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات. ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل. كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
لعبة مومو

دراسة: 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة الحقوق المدنية "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، مع 65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، والتي قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات. تستند الدراسة إلى مسح شمل أكثر من ألف شخص أمريكي حسب موقع rockpapershotgun، والذي أجري في أبريل. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع لا توفر سوى جزء من الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بمسألة معقدة مثل الإساءة عبر الإنترنت، لذا تكون النتائج محدودة، وترجع إلى عدة عوامل مختلفة.
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كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
إنستجرام

إنستجرام يغلق 30 حسابا بحجة انتهاك شروط الموقع

ترك موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم، العديد من مستخدميه في حالة صدمة بعد حذفه ما لا يقل عن 30 حسابا من حسابات meme، التي تمتلك نحو 33 مليون متابع، حسب موقع reclaimthenet. مع عدم وجود تحذير، قام المستخدمون الذين يقومون بتشغيل حسابات meme كبيرة، بالتحقق من بريدهم الإلكتروني للعثور على رسالة من إنستجرام تخبرهم بأن حساباتهم قد تم تعليقها من النظام الأساسي. لم تكن تلك المرة الأولى من نوعها لحذف العديد من الحسابات، إذ أخبر إنستجرام الكثير من مستخدميه بأن سبب التعليق هو "عدم الالتزام بشروطه".
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