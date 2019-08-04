عطل يضرب فيسبوك وإنستجرام

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

فيسبوك - صورة تعبيرية

أصيب موقعا "فيسبوك" و"إنستجرام" بخلل فني، مساء الأحد، أدى إلى تعطله في مصر وعدد من الدول حول العالم، إذ تسبب في ظهور مشكلة في التصفح وتحميل الصور والفيديوهات. واشتكى رواد موقع "فيس بوك" من ظهور الموقع خال من أي بيانات، إلا أنه سرعان ما عاد مرة أخرى، ومن ناحية أخرى لم تعلن الشركة رسميا عن وقوع عطل في "فيسبوك" حتى الآن. وفي وقت سابق تعرضت تلك المواقع إلى عطل فني، ما دفع الشركة المالكة لـ”فيس بوك، وإنستجرام، واتسآب”، إلى تقديم اعتذار عن انقطاع الخدمة، وبخاصة في "فيس بوك".