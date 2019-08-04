ووكر عن التصدي القاتل: أنا مدافع ودوري منع الأهداف

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

ووكر أثناء تصديه لتسديدة صلاح

علق كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على التصدى التاريخى له خلال مباراة اليوم، التي توج بعدها فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ويمبلي. وقال ووكر فى تصريحات لبى بى سى الإنجليزية عن الإنقاذ الأسطورى: "أنا مدافع ومهمتي إيقاف الأهداف، سعيد للغاية بمساعدتي لفريقي في هذا الوقت الحاسم".

وأضاف عن التتويج: "نجحنا في تحقيق أول بطولة ممكنة لنا هذا الموسم، ومن الجيد أن نبدأ بهذا الشكل، نتمنى أن نُكرر ما فعلناه الموسم الماضي ونحصد العديد من الألقاب". وأكمل حديثه قائلا: "هناك العديد من الفرص الجيدة في الدوري، ولكنني آمل أن نكون على منصة التتويج في النهاية". وكاد صلاح يسجل هدفًا في الوقت