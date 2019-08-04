عسل وهانيا الحمامي يتوجان ببطولة العالم للإسكواش

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

مصطفى عسل وهانيا الحمامي

توج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني لكرة الإسكواش وهانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة العالم للناشئين والنشائات، والتي تستضيفها مدينة "كوالالمبور" بماليزيا، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري. وفي منافسات الرجال، نجح مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، في الحفاظ على لقبه ببطولة العالم، بعدما فاز على زميله، مصطفى السيرتي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة، بواقع "12-10، 11-3، 11-6"، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

وفازت هانيا، على زميلتها جانا شيحة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة، في مباراة شهدت سيطرة تامة من جانب هانيا، والتي استمرت نحو 35 دقيقة، بنتائج أشواط "11-9, 11-6, 11-8"، وذلك في اللقاء التاسع على التوالي الذي يشهد نهائي مصريا خالصا، والنهائي الحادي عشر خلال تاريخ

وفازت هانيا، على زميلتها جانا شيحة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة، في مباراة شهدت سيطرة تامة من جانب هانيا، والتي استمرت نحو 35 دقيقة، بنتائج أشواط "11-9, 11-6, 11-8"، وذلك في اللقاء التاسع على التوالي الذي يشهد نهائي مصريا خالصا، والنهائي الحادي عشر خلال تاريخ البطولة الذي يشهد مواجهة مصرية خالصة.



وكان هذا النهائي هو النهائي المصري رقم 8 خلال بطولة العالم للإسكواش للناشئين، الذي يشهد منافسة مصرية خالصة، وشهدت نسخة 2018 نهائي مصري جمع بين مصطفى عسل ومواطنه مروان طارق، حسمه عسل لصالحه بنتيجة 3-0 ليتوج بطلا للعالم للناشئين.



وكان مصطفى عسل، شارك في نهائي بطولة العالم للناشئين، للمرة الثانية على التوالي بعد تأهله لنهائي 2018، الذي شهدت تتويج عسل بالبطولة.