رياضة

عسل وهانيا الحمامي يتوجان ببطولة العالم للإسكواش

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
مصطفى عسل وهانيا الحمامي
مصطفى عسل وهانيا الحمامي
توج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني لكرة الإسكواش وهانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة العالم للناشئين والنشائات، والتي تستضيفها مدينة "كوالالمبور" بماليزيا، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري. وفي منافسات الرجال، نجح مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، في الحفاظ على لقبه ببطولة العالم، بعدما فاز على زميله، مصطفى السيرتي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة، بواقع "12-10، 11-3، 11-6"، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.
وفازت هانيا، على زميلتها جانا شيحة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة، في مباراة شهدت سيطرة تامة من جانب هانيا، والتي استمرت نحو 35 دقيقة، بنتائج أشواط "11-9, 11-6, 11-8"، وذلك في اللقاء التاسع على التوالي الذي يشهد نهائي مصريا خالصا، والنهائي الحادي عشر خلال تاريخ
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امام-عاشور

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع إمام عاشور

حسم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة بعد أن وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك رسميا لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة البيضاء 18 مليون جنيه بالإضافة لتنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي غزل المحلة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن غزل المحلة سيحصل على 10 ملايين بخلاف المستحقات التي تنازل عنها اللاعب، بينما سيحصل نادي حرس الحدود على 8 ملايين جنيه لأن اللاعب مازال ضمن صفوفه حيث يرتبط معه بعقد إعارة لمدة موسمين تنتهي الموسم المقبل.
برشلونة (1)

برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.
ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
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الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
سيد-عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: لقاء نيو بورت كاونتي مميز لهذا السبب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى، مؤكدا أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاضها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة مميزة للغاية.
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