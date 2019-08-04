رياضة

جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
جوارديولا
جوارديولا
وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
وأضاف: "كانت لدينا لحظات جيدة في المباراة وفي آخر ربع ساعة شعرنا بالإرهاق وكانت لديهم فرص للانتصار في اللقاء، النهائي يعد اختبارا جيدا لكلا الفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيواجهونه هذا الموسم". وأكمل: "اعتمد ليفربول على الكرات الطويلة ولم ننجح في السيطرة بشكل كامل، لم يكن هناك أي فوارق في المباراة،
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

ووكر عن التصدي القاتل: أنا مدافع ودوري منع الأهداف

علق كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على التصدى التاريخى له خلال مباراة اليوم، التي توج بعدها فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ويمبلي. وقال ووكر فى تصريحات لبى بى سى الإنجليزية عن الإنقاذ الأسطورى: "أنا مدافع ومهمتي إيقاف الأهداف، سعيد للغاية بمساعدتي لفريقي في هذا الوقت الحاسم".
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، سجل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 بينما سجل التعادل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة. المباراة بدأت بتركيز كبير من جانب أبناء جوارديولا، ونجح رحيم سيرلينج مبكرًا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وخرج ليروي ساني من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ودخل المهاجم جابريل خيسوس.
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

ووكر عن التصدي القاتل: أنا مدافع ودوري منع الأهداف

علق كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على التصدى التاريخى له خلال مباراة اليوم، التي توج بعدها فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ويمبلي. وقال ووكر فى تصريحات لبى بى سى الإنجليزية عن الإنقاذ الأسطورى: "أنا مدافع ومهمتي إيقاف الأهداف، سعيد للغاية بمساعدتي لفريقي في هذا الوقت الحاسم".
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، سجل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 بينما سجل التعادل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة. المباراة بدأت بتركيز كبير من جانب أبناء جوارديولا، ونجح رحيم سيرلينج مبكرًا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وخرج ليروي ساني من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ودخل المهاجم جابريل خيسوس.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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