جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

جوارديولا

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "كانت لدينا لحظات جيدة في المباراة وفي آخر ربع ساعة شعرنا بالإرهاق وكانت لديهم فرص للانتصار في اللقاء، النهائي يعد اختبارا جيدا لكلا الفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيواجهونه هذا الموسم". وأكمل: "اعتمد ليفربول على الكرات الطويلة ولم ننجح في السيطرة بشكل كامل، لم يكن هناك أي فوارق في المباراة،

وأضاف: "كانت لدينا لحظات جيدة في المباراة وفي آخر ربع ساعة شعرنا بالإرهاق وكانت لديهم فرص للانتصار في اللقاء، النهائي يعد اختبارا جيدا لكلا الفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيواجهونه هذا الموسم".



وأكمل: "اعتمد ليفربول على الكرات الطويلة ولم ننجح في السيطرة بشكل كامل، لم يكن هناك أي فوارق في المباراة، مجرد ركلة جزاء واحدة في الشوط الثاني".



ويعد هذا التتويج الثانى على التوالى والسادس فى تاريخ الستيزنز، بينما على الجانب الآخر غاب الريدز عن التتويج ببطولة الدرع الخيرية منذ عام 2006.



ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي 2019/ 2020 (البريميرليج) بمواجهة نورويتش سيتي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأنفليلد.