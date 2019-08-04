تامر حسني يطرح برومو فيلم «الفلوس»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني البرومو التشويقي لفيلم "الفلوس" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، قريبا بجميع دور العرض، قصة: تامر حسني، سيناريو وحوار: محمد عبدالمعطي، إنتاج: نيو سينشري، إخراج: سعيد الماروق"، وظهر من خلال البرومو عدد من مشاهد الأكشن والكوميديا. الفيلم كان فى البداية يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب"، ولكن تم تغييره فى النهاية إلى اسم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسني كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون.

تامر كان قد نشر صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليطالب جمهوره من خلال التعليق عليها بالدعاء له للحاق فيلمه "الفلوس" بموسم أفلام عيد الأضحى، وكتب: "يا صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد". يشارك فى الفيلم الراقصة الروسية جوهرة، وكانت قد