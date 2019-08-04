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تامر حسني يطرح برومو فيلم «الفلوس»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
تامر حسني
تامر حسني
طرح الفنان تامر حسني البرومو التشويقي لفيلم "الفلوس" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، قريبا بجميع دور العرض، قصة: تامر حسني، سيناريو وحوار: محمد عبدالمعطي، إنتاج: نيو سينشري، إخراج: سعيد الماروق"، وظهر من خلال البرومو عدد من مشاهد الأكشن والكوميديا. الفيلم كان فى البداية يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب"، ولكن تم تغييره فى النهاية إلى اسم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسني كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون.
تامر كان قد نشر صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليطالب جمهوره من خلال التعليق عليها بالدعاء له للحاق فيلمه "الفلوس" بموسم أفلام عيد الأضحى، وكتب: "يا صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد". يشارك فى الفيلم الراقصة الروسية جوهرة، وكانت قد
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ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

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النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

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«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

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هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
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زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
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تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
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