حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

جثة_ أرشيفية

أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بمنطة الأسمرات بدائرة القسم. وبالانتقال وفحص محل البلاغ تم العثور على جثة الطفلة، وتبين وجود آثار سحجات وكدمات، وأثار ضرب في الرأس والجسد. وبإجراء التحريات دلت على تعدي والد الطفلة عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن