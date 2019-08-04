جريمة

حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
جثة_ أرشيفية
جثة_ أرشيفية
أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بمنطة الأسمرات بدائرة القسم. وبالانتقال وفحص محل البلاغ تم العثور على جثة الطفلة، وتبين وجود آثار سحجات وكدمات، وأثار ضرب في الرأس والجسد. وبإجراء التحريات دلت على تعدي والد الطفلة عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن
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إصابة 5 أفراد أمن في انقلاب سيارة شرطة بجمصة

شهد طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة شرطة عقب اصطدامها في سيارة نقل ثقيل في أثناء عبور مفارق الطريق عند منطقة دميانة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور متفرقة في الجسم جميعهم من أفراد الشرطة، نقلوا إلى مستشفى بلقاس العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.
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مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

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ثروة على جثث الغلابة.. «التموين» تضبط «حيتان السوق»

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية

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حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

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ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
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