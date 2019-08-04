خالٍ من العيوب.. برلمانيون يقيمون نظام التعليم الجديد

أبوطالب: مئات المدارس آيلة للسقوط.. والعيادات بلا شاش أو قطن أو برشامة صداع.. ونصر: نظام التعليم الجديد نجح بنسبة جيدة.. وبركات: خالٍ من العيوب

تحرير:محمد محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

طالب عدد من نواب لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بدعوة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، لمناقشته بشأن منظومة التعليم الجديدة، لتقييم التجربة، وبحث استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، مشددين على ضرورة وضع خطة عاجلة لصيانة المدارس وتقسيمها على مراحل، لحل المشاكل والأزمات التي تعاني منها.

نجح بنسبة جيدة قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعو وزير التربية والتعليم، خلال الإجازة البرلمانية، لمناقشته حول منظومة التعليم الجديدة؛ لتقييم التجربة، وبحث الأمور المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه فى شهر سبتمبر المقبل. وأضافت

نجح بنسبة جيدة

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعو وزير التربية والتعليم، خلال الإجازة البرلمانية، لمناقشته حول منظومة التعليم الجديدة؛ لتقييم التجربة، وبحث الأمور المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه فى شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت نصر، فى تصريحات لـ«التحرير»: "سنناقش مسألة صيانة المدارس على مستوى الجمهورية، والالتزام بمصروفات المدارس الخاصة".

وأوضحت النائبة أن نظام التعليم الجديد نجح بنسبة جيدة فى استخدام التابلت بالنظام الإلكترونى للصف الأول الثانوى، لكن لا يزال جزء من المدارس لم يمتحن إلكترونيا، وجرت الامتحانات فيه بالنظام الورقى.



وتساءلت: "هل ستكون السنة الجديدة فى الصف الثانى الثانوى بشكل تجريبى أيضا إلى حين استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى المدارس، وتدريب المعلمين والطلاب بشكل كاف على النظام الجديد؟".

وشددت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على أنه كان من المفترض قبل بدء العام الدراسي الجديد أن يتم تعديل مادة مرحلة الثانوية العامة في قانون التعليم، وتكتب تراكمي على سنتين، بدلا من الوضع الحالي مادة امتحان واحدة في السنة الأخيرة تحسب فقط.

خالية من العيوب

ورأى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فايز بركات، أن منظومة التعليم الجديدة خالية من أى عيوب، مضيفا أن ما حدث من عوائق أثرت بالسلب خلال الامتحانات السابقة كان يتعلق بالمنظومة التكنولوجية وتم حله.

وأكد بركات لـ«التحرير»، أن ما حدث مع طلاب الأول الثانوى هو إعادة تقييم لهم بشأن التعامل مع المناهج الجديدة.

الاهتمام بالملاعب المدرسية

وفى سياق متصل، تقدم خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التعليم حول الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن هناك مئات المدارس فى مختلف محافظات مصر آيلة للسقوط فى أى وقت، وتحتاج إلى أعمال الصيانة والتجديدات وعلاج الشروخ تفاديا لحدوث كارثة تؤدى إلى سقوطها فوق رؤوس الطلاب، إذ تمثل هذه المدارس خطورة كبيرة على حياتهم.

وشدد أبوطالب على ضرورة استغلال الإجازة الصيفية فى وضع خطة عاجلة لصيانة المدارس وتقسيمها على مراحل، لحل المشاكل والأزمات التى تعانى منها المدارس، قبل قدوم العام الدراسى، الذى من المقرر انطلاقه فى شهر سبتمبر المقبل.

وطالب عضو البرلمان بصيانة الحمامات وتركيب فلاتر مياه وإصلاح النوافذ وتبديل مراوح السقف، منعًا لتكرار الحوادث الناجمة عن سقوط المراوح فوق رؤوس الطلاب.

كما طالب بتجهيز العيادة المدرسية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، قائلا إنه لم يعد مقبولا أن نرى العيادات المدرسية "بلا شاش أو قطن أو حتى برشامة صداع"، إذ لا توجد أجهزة للضغط أو التنفس الصناعى، أو حتى ممرضات، مطالبا الوزارة بالاهتمام بالملاعب المدرسية، وتركيب شبابيك حديدية على سلالم نزول التلاميذ منعا لسقوط أى منهم من الأدوار العليا.

مستمرون في تحسين جودة التعليم

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا مؤخرًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقال وزير التعليم: "إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى، وجارٍ العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية في الصف الثاني الثانوي، وإنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي، أما الصف الأول الثانوي فهو تجريبي لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد في جميع الأعوام المقبلة".

وأضاف: "إن هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية وهذا لن يأتي إلا بالحوار مع أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم والثقافة المغلوطة عن التعليم لدى بعضهم، لافتا إلى أهمية دور مجالس الآباء في الحوار مع أولياء الأمور والطلاب وتوجيههم لأهمية التغيير".

وأوضح أن الوزارة مشغولة حاليا ببناء مناهج جديدة لمراحل التعليم المختلفة لاستكمال عملية التطوير في مراحل التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك ثروة تكنولوجية بداخل المدارس هي الأكبر في مصر يمكن استثمارها في مجالات التعليم الإلكتروني.

وطالب مديري المديريات التعليمية بتقديم جميع المقترحات التي من شأنها دعم منظومة التعليم الجديدة وإيجاد دخل اقتصادي للوزارة وكيفية استثمار ما تمتلكه الوزارة من مؤسسات في إيجاد حلول للاستثمار في جميع المجالات التعليمية.